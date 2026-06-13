Bellingham ve Rogers, Jordan Henderson'ı eleştirilere karşı savundu

Jude Bellingham ve Morgan Rogers, İngiltere milli takımının Dünya Kupası kadrosuna dahil edilen Jordan Henderson hakkındaki tartışmalara değinerek tecrübeli orta saha oyuncusunu savundu. Her iki futbolcu da deneyimli oyuncunun takıma etkisinin sahadaki performansından çok daha fazla olduğunu, liderliği ve alçakgönüllülüğünün Thomas Tuchel yönetimindeki takım için hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

İngiltere milli takımı Hırvatistan ile oynayacağı açılış maçına hazırlanırken, Henderson'ın kadrodaki yeri kamuoyu tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Ancak Real Madrid yıldızı Bellingham ve Aston Villa forveti Rogers, bu eleştirilerin tamamen yersiz olduğunu düşünüyor. Bellingham'a göre Henderson, takım içindeki atmosferi ayakta tutan kilit isim.

"O çok neşeli bir insan ve tüm takımı birleştirebiliyor. Bir sorun yaşandığında yaşına bakmaksızın her futbolcuya yardım ediyor. O, Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış bir kaptan ama buna rağmen antrenmanlarda durmaksızın çalışıyor. Onu eleştirenler ne hakkında konuştuklarını bile bilmiyorlar. Bizim için o, kadrodaki ilk isimdir", dedi Bellingham.

Morgan Rogers da takım arkadaşının görüşlerini destekleyerek Henderson'ı futbolda tanıdığı en iyi insan olarak nitelendirdi. Rogers, takıma kimin gerekli olduğuna dair bir anket yapılsa Henderson'ın her futbolcunun ilk beşinde yer alacağını belirtti. İngiltere milli takımı şu anda Dallas'ta oynanacak kritik Hırvatistan maçı hazırlıklarını sürdürüyor.