Manchester City, Pedro Neto'yu kadrosuna katmak istiyor

The Sun'ın haberine göre Manchester City, Londra ekibi Chelsea'nin kanat oyuncusu Pedro Neto'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu transfer girişiminin, takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca'dan geldiği belirtiliyor; zira İtalyan çalıştırıcı, eski öğrencisiyle Manchester'da yeniden çalışmak istiyor. Bu hamlenin, teknik direktörün kadroyu kendi oyun anlayışına göre şekillendirme yolundaki ilk büyük adımlarından biri olması bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

Hatırlanacağı üzere Enzo, bu yılın 29 Haziran'ında Pep Guardiola'nın yerine Manchester City'nin teknik direktörlüğüne getirilmişti. Kulüp yönetimi İtalyan çalıştırıcıyla üç yıllık sözleşme imzalarken, hizmetleri karşılığında Chelsea'ye yaklaşık 17 milyon sterlin tazminat ödemişti. Maresca şimdi eski takımından 26 yaşındaki Portekizli futbolcuyu Etihad Stadium'a getirmeyi öncelikli hedef olarak belirledi.

Transfer rekabeti ve mali talepler

Ancak Manchester City, Portekizli kanat oyuncusu için yarışan tek takım değil. Goal.com'un haberine göre İtalya'nın Milan kulübü de Pedro Neto'yu öncelikli transfer hedefi haline getirdi. Milan ekibi, Rafael Leão'nun geleceği belirsizliğini korurken futbolcuyu onun için uygun bir alternatif olarak görüyor. Buna karşın İngiliz kulübünün mali gücü, Serie A temsilcisinin planları için ciddi bir rekabet oluşturabilir.

Londra ekibi Chelsea, lider oyuncusunu kolayca bırakmaya niyetli değil. Batı Londra temsilcisi Neto'yu uzun vadeli projenin önemli bir parçası olarak görüyor. Potansiyel alıcıları caydırmak ve transferi önlemek amacıyla kulüp, futbolcunun bonservis bedelini 70 milyon sterlin olarak belirledi. Yönetim, yaz transfer döneminde bu miktarın altındaki teklifleri değerlendirmeyeceğini kesin bir dille açıkladı.

Finansal Fair Play ve futbolcunun niyetleri

Bununla birlikte Chelsea'nin mali durumu, kulübü farklı bir karar almaya zorlayabilir. Takım, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı 117 milyon sterlin karşılığında transfer ettikten sonra mali kurallara uymak ve bütçeyi dengelemek için bazı oyuncuları satma ihtiyacı hissediyor. Bu durum Manchester City ve diğer talipler için bir fırsat yaratabilir.

Goal.com'a göre futbolcunun kendisi de Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin ilgisinin farkında ve seçeneklerini değerlendiriyor. Kanat oyuncusunun menajeri Jorge Mendes, Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal seçeneğini de incelemiş olsa da Pedro Neto'nun kariyerinin zirvesindeyken Avrupa'da kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.