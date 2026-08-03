Outernet uygulaması sosyal medya gönderilerini maceraya dönüştürüyor

·32·Teknoloji
Outernet uygulaması sosyal medya gönderilerini maceraya dönüştürüyor

Dijital dünyadaki ilgi çekici yerleri ve etkinlikleri yalnızca kaydedip sonra unutma alışkanlığı birçok kişiye tanıdık geliyor. ixbt.com ixbt.com'un bildirdiğine göre, Daniel Egan ve Athena Leong tarafından kurulan Outernet girişimi tam da bu sorunu çözerek kullanıcıları gerçek hayatta aktif olmaya teşvik eden yeni bir mobil uygulama sundu. Platform, internette görülen bilgileri sokak gezileri ve şehir turları için hazır planlara dönüştürüyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Uygulamanın adı da temel fikrini açıkça ortaya koyuyor: Outernet, interneti kullanıcıyı dört duvarın dışına, doğaya veya şehir sokaklarına çıkaran bir araç olarak kullanıyor. Kullanıcılar çoğu zaman TikTok veya Instagram'da gezinirken ilgi çekici kafelere, sergilere ya da etkinliklere rastlayıp bunları «kaydediyor». Ancak sonsuz içerik akışı içinde bu fikirler kısa sürede unutuluyor. Outernet ise bu süreçteki engelleri ortadan kaldırarak gerçek dünya maceraları için bir motivasyon motoru olmayı hedefliyor.

Uygulamanın çalışma şekli ve özellikleri

Outernet'i kullanma süreci, kullanıcılar için mümkün olduğunca kolay tasarlanmış. TikTok veya Instagram uygulamalarında gönderilere bakarken paylaş düğmesine basıp listeden Outernet'i seçmek yeterli. Ayrıca ilginç bağlantıları doğrudan uygulamaya kopyalamak veya sokaktaki ilan broşürlerinin fotoğrafını yüklemek de mümkün.

AI teknolojilerinden yararlanan uygulama şu görevleri yerine getiriyor:

  • Etkinlik tarihi, saati ve konumu gibi önemli bilgileri otomatik olarak ayıklar;
  • Tüm bulguları kronolojik biçimde tek bir akışta toplar;
  • Belirli bir tarihi olmayan yerleri ayrı sekmeler bölümlerine ayırarak düzenler;
  • Apple Calendar veya Google Calendar ile entegrasyon sağlar.

Gerçek dünyadaki etkinlikler ve gelecek planları

Albo, Tabi veya Plotline gibi alternatif uygulamaların aksine Outernet'in arkasında, çevrimdışı etkinlikler ve oyunlar düzenleme konusunda geniş deneyime sahip kurucular bulunuyor. Daniel Egan LinkedIn şirketinde ürün alanında çalışmış olsa da asıl odağı, insanları beklenmedik yollarla şaşırtmaktı.

Uygulama, kullanıcılarına kaydedilen planları hatırlatmak için özel bildirimler gönderiyor. Ayrıca belirlenen adresler ziyaret edildikten sonra bunları özel olarak «mühürlemek» mümkün; bu da zamanla kullanıcının kişisel macera pasaportunu oluşturuyor. Bu yaklaşım, modern teknolojiler sayesinde insanların günlük yaşamlarını daha anlamlı ve ilgi çekici hale getirmelerine yardımcı oluyor.

OuternetGirişimTeknolojiUygulamaSeyahat
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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