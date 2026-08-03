Chelsea savunmacısı Trevoh Chalobah Como'ya transfer oluyor

Londra temsilcisi Chelsea, altyapısından yetişen savunma oyuncusu Trevoh Chalobah'ın İtalya Serie A ekibi Como'ya satışı konusunda sözlü anlaşmaya vardı. The Sun'ın aktardığı bilgilere göre bu transfer, yaz transfer döneminin en önemli anlaşmalarından biri olacak ve İngiliz futbolcunun Batı Londra'daki uzun yıllık kariyerini sona erdirecek. Goal.com haber veriyor.

Taraflar, futbolcunun bonservis bedeli konusunda tam anlaşmaya vardı. Buna göre Como, İngiliz stoper için 30 milyon avroluk garanti ödeme yapacak. Sözleşmede ayrıca 6 milyon avro tutarında bonuslar ve gelecekteki satıştan pay alma şartı da yer alıyor. Toplam değeri 36 milyon avroya ulaşabilecek bu teklif, Chelsea yönetiminin ilk taleplerini tamamen karşıladı.

Cesc Fàbregas'ın özel ilgisi

İtalyan kulübünü çalıştıran efsanevi orta saha oyuncusu Cesc Fàbregas, bu transferin başlıca girişimcilerinden biri oldu. Fàbregas, takımının savunma hattını güçlendirmek ve geriden kaliteli hücumlar başlatabilen deneyimli bir futbolcuyu kadrosuna katmayı çok istiyordu. Chalobah'ın teknik özellikleri, Como'nun oyun tarzına oldukça uygun olmasıyla uzmanın dikkatini çekti.

Serie A temsilcisinin iddialı projesi ve teknik direktörün özel ilgisi, futbolcunun kararında da büyük rol oynadı. Premier League ve Avrupa'nın diğer kulüplerinden gelen ilgiye rağmen Trevoh Chalobah, özellikle İtalyan kulübünün projesini tercih etti. Futbolcu, Avrupa'nın beş büyük liginden birinde düzenli olarak ilk 11'de forma giymeyi hedefliyor.

Anlaşmanın ayrıntıları ve yakın planlar

Müzakerelerin kızışmasının ardından iki kulüp arasındaki buzlar eridi. Aslında Trevoh Chalobah ile Como arasındaki kişisel sözleşme şartları birkaç hafta önce anlaşmaya bağlanmıştı. Kulüpler arasındaki mali konuların çözülmesiyle sözleşmenin resmileştirilmesinin önündeki tüm engeller ortadan kalktı.

Şu anda 26 yaşındaki savunma oyuncusunun İtalya'ya gitmesi, transfer tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçerek yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Chelsea'de altyapı yıllarından bu yana forma giyen futbolcunun Serie A'ya transferi, kariyerinde yeni bir sayfa açacak.