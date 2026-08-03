Nicolo Tresoldi: Çocukluğumdan beri Milan taraftarıyım, geleceği ise göreceğiz

Club Brugge forveti Nicolo Tresoldi, İtalyan basınına verdiği röportajda çocukluğundan beri İtalya'nın Milan takımını desteklediğini ve bu kulübün kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Goal.com'un haberine göre futbolcu, aile gelenekleri ve Milan'la ilgili anıları hakkında da konuştu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İtalyan-Alman futbolcu Tresoldi, şu anda Belçika'nın Club Brugge takımında ve Almanya genç millî takımında kendini göstermeye devam ediyor. Sözlerine göre Milan'a duyduğu sevgi kendisine büyükbabasından miras kaldı ve bu seçimde aile kökleri önemli bir rol oynadı.

Milan'la ilgili çocukluk anıları

My Turnover podcast'ine verdiği röportajda Nicolo Tresoldi, bu takımın nasıl taraftarı hâline geldiğini şöyle anlattı:

Büyükbabası Milan taraftarıydı ve zamanında Marco van Basten, Frank Rijkaard ve Ruud Gullit'e golf koçluğu yapmıştı.

Futbolcunun sözlerine göre büyükbabasının etkisiyle kırmızı-siyahlı takımın koyu bir taraftarı hâline geldi ve hâlâ onların maçlarını takip ediyor.

Gelecekte bu takımın formasını giyme ihtimali hakkında konuşan futbolcu, soruya net bir yanıt vermeyerek bunu zamanın göstereceğini belirtti.

Futbolcu, gelişim sürecinde Filippo Inzaghi'nin oyunundan ilham aldığını, daha sonra Luis Suárez'i takip ettiğini söyledi. Günümüzde ise Robert Lewandowski ve Harry Kane gibi forvetlerin hareketlerini dikkatle incelediğini ekledi.

Rafael Leão hakkındaki görüşleri

Röportaj sırasında forvet, Milan'ın lideri Rafael Leão hakkında da görüşlerini paylaştı. Tresoldi, Portekizli futbolcuyla San Siro Stadyumu'nda şahsen tanıştığını ve yeteneğini çok beğendiğini söyledi.

Leão'nun son dönemde bazı sakatlıklar ve zorluklar yaşamasına rağmen Tresoldi, Milan'ın onu satmayacağını kesin bir dille ifade etti. Forvete göre Leão, Milan'ın şampiyonluk kazanmasındaki kilit figürlerden biriydi ve eski yüksek seviyesine yeniden döneceğine inanıyor.