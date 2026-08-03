Çöplükte Bulunan Bebek İçin 170 Bin Dolar Toplandı

2017 yılında yaşanan bu dokunaklı olay, insanlığın, merhametin ve iyiliğin sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi. Hikâyenin başkahramanı, ABD'nin Teksas eyaletinde eğitim gören ve aslen Haitili olan üniversite öğrencisi Jimmy Amisial'dı. Onun cesareti ve hoşgörüsü milyonlarca insanın kalbinde yer etti.

O sırada 22 yaşında olan Jimmy, yaz tatilini geçirmek için vatanı Haiti'ye dönmüştü. Yolculuğu sırasında hayatı boyunca unutamayacağı bir durumla karşılaştı. Jimmy, çöplükte yalnızca dört aylık bir bebek buldu. Çevredeki yerel halk, çeşitli söylentilere ve batıl inançlara inandığı için bebeğe yaklaşmaktan bile korkuyordu. Ancak Jimmy bu sözlere aldırmayarak bebeğin hayatını kurtarmayı önceliği hâline getirdi.

Hiç tereddüt etmeden bebeği kucağına aldı ve onu derhâl doktorlara götürdü. Tıbbi muayene ve gerekli müdahalelerin ardından bebek tehlikeyi atlattı. Daha sonra kolluk kuvvetleri, çocuğun ailesini bulmak için arama çalışması başlattı. Ancak tüm çabalara rağmen bebeğin yakınlarını tespit etmek mümkün olmadı.

Bunun üzerine mahkeme, Jimmy Amisial'a bebeğin yasal vasisi olmasını teklif etti. Jimmy bu sorumluluk gerektiren kararı memnuniyetle kabul etti ve bebeğe Emilio adını verdi. Böylece çocuğun hayatında yalnızca kurtarıcısı değil, aynı zamanda şefkatli bir babası oldu.

Emilio'yu resmen evlat edinmek, belgeleri hazırlamak ve geleceğini güvence altına almak için paraya ihtiyaç vardı. Bu amaçla GoFundMe platformunda bir bağış kampanyası başlatıldı. Jimmy ve Emilio'nun hayat hikâyesi kısa sürede tüm dünyaya yayıldı.

Bu olaydan etkilenen farklı ülkelerden binlerce tanımadık insan bağış kampanyasına kayıtsız kalmadı. Sonuç olarak çok kısa bir süre içinde 170 bin dolardan fazla para toplandı. Bu meblağ, çocuğun resmen evlat edinilmesi ve iyi bir geleceğe sahip olması için kullanıldı.

Yıllar geçti ve Emilio oldukça büyüdü. Bugün okula gidiyor, eğitim alıyor ve Jimmy Amisial onu gerçek oğlu gibi sevgiyle yetiştiriyor. Bu hikâye, insanlığın, şefkatin ve tek bir kişinin cesaretinin bir hayatı nasıl değiştirebileceğinin çarpıcı bir örneği olarak hâlâ birçok kişiye ilham veriyor.