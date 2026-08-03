Honor Robot Phone amiral gemisi: 200 MP kameralar ve 7060 mAh pil

·36·Teknoloji
Honor Robot Phone amiral gemisi: 200 MP kameralar ve 7060 mAh pil

Honor markası, mobil pazarında özgün tasarım ve ileri teknolojileri bir araya getiren yeni amiral gemisi Honor Robot Phone akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Resmî tanıtıma sayılı günler kala ixbt.com'un haberine göre, tanınmış duyum kaynağı Digital Chat Station gelecekteki cihazın tüm temel teknik özelliklerini açıkladı. Bu cihaz, kompakt boyutlarının yanı sıra yüksek güç ve gelişmiş özellikleri bir arada sunmasıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Duyum kaynağının paylaştığı bilgilere göre yeni akıllı telefon, 2640 x 1216 piksel çözünürlüğe sahip 6,3 inç düz ekranla donatılacak. Ekranın en yüksek parlaklığı 6800 nit olacak ve güneş ışığı altında bile görüntünün mükemmel şekilde okunabilmesini sağlayan özel bir parlama önleyici kaplama sunacak. Cihaz, yüksek performans sağlayan Snapdragon 8 Elite Gen5 işlemciyle çalışacak.

Özellikler ve Teknik Ayrıntılar

Akıllı telefonun en şaşırtıcı yönlerinden biri bataryası. Kompakt gövdeye 7060 mAh kapasiteli dev bir pil sığdırılmış ve bu pil 120 W hızlı şarjı destekliyor. Ayrıca cihaz; bağlantı kalitesini iyileştiren C1, enerji verimliliğini optimize eden E2 ve görüntü işleme görevini üstlenen H1 olmak üzere üç özel çiple donatılacak.

Honor uzmanları optik yetenekler konusunda da büyük bir çalışma gerçekleştirmiş. Cihaz, iki adet 200 MP kamera modülüyle donatılacak. Ana modül; 1\/1,28 inç optik formatında sensöre, F\/1,6 lense ve 23 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip. Periskopik lensli ikinci modül ise 1\/1,4 inç sensör ve 2,7 kat optik yakınlaştırma sağlayan F\/2,6 diyafram açıklığına sahip lensle donatılacak.

Gelecekteki İş Birliği ve Tanıtım

Honor, cihazın fotoğrafçılık yeteneklerini daha da geliştirmek amacıyla hesaplamalı fotoğrafçılık teknolojilerinde lider ArcSoft şirketiyle stratejik bir ortaklık kurdu. ArcSoft algoritmalarının görüntülerin yakalanmasından nihai sonuca kadar tüm aşamalarda kullanılması bekleniyor.

Honor Robot Phone'un tanıtımı resmî olarak 12 Ağustos'ta yapılacak ve akıllı telefon en az gümüş ve gri renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Şirketin açıklamasına göre bu model için verilen ön siparişlerin sayısı, marka tarihindeki mutlak rekoru kırarak önceki tüm Honor cihazlarını geride bıraktı.

HonorHonor Robot PhoneAkıllı TelefonSnapdragonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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