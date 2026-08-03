Japonya’da erkeklerin işe şortla gelmesine izin verildi

Japonya’nın Tokyo kentinde yaz sıcakları nedeniyle bazı ofislerde çalışanların kıyafet kuralları esnetildi. Artık erkekler geleneksel takım elbise yerine tişört, spor ayakkabı ve şortla işe gelebilecek.

Bu girişim, öncelikle çalışanlar için daha rahat koşullar oluşturmak ve klimaların kullanımını azaltarak elektrik tasarrufu sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Ancak yeni kurallar herkes tarafından aynı ölçüde olumlu karşılanmadı.

Bazı kadın çalışanlar, erkeklerin şort giymesine izin verilirken kadınlar için bazı geleneksel kıyafet kurallarının korunmasını adaletsiz buluyor.

Ayrıca sosyal medyada erkeklerin açıkta kalan bacakları ve bacak kılları da tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar bu durumu esprili bir şekilde “sunehara”, yani “bacak kılı tacizi” olarak adlandırmaya başladı.

İlginç olan şu ki işe şortla gitmeye başlayan bazı erkeklerin, iş arkadaşlarını rahatsız etmemek için bacaklarındaki kılları aldırdığı, hatta lazer epilasyona başvurduğu belirtiliyor.