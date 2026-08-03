RB Leipzig yetkilisi Yan Diomande'nin transferiyle ilgili haberleri yalanladı

Bundesliga'nın önde gelen kulüplerinden RB Leipzig yönetimi, takımın genç yeteneği Yan Diomande'nin Real Madrid'e transfer olduğu yönündeki haberlere sert tepki gösterdi. Sky Germany'nin haberine göre kulüp direktörü Marcel Schäfer, basında büyük yankı uyandıran anlaşmayla ilgili iddiaları kesin bir dille yalanlayarak görüşmelerin henüz sonuçlanmadığını açıkladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Transfer anlaşmazlığı ve sosyal medyadaki söylentiler

Son haftalarda 19 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, Avrupa'nın en çok konuşulan genç futbolcularından biri hâline geldi. Aralarında Fabrizio Romano'nun da bulunduğu çok sayıda medya kuruluşu ve tanınmış spor gazetecisi, futbolcunun Madrid kulübüne rekor bedelle transferinin çoktan kararlaştırıldığını ve hatta Romano'nun meşhur ifadesini kullandığını öne sürmüştü. Romano, anlaşmanın toplam değerinin 132 milyon avro olduğunu; bunun 122 milyon avroluk garanti ödeme ile 10 milyon avroluk bonuslardan oluştuğunu yazmıştı.

Ancak RB Leipzig'in icra direktörü Marcel Schäfer, bu bilgilerin gerçeği kesinlikle yansıtmadığını açıkça söyledi. Ona göre günümüzde transfer haberlerini aktaran bazı sözde uzmanlar, durumu abartıyor. Schäfer kulüpler arasında iletişim olduğunu inkâr etmezken henüz son adımın atılmadığını ve resmî bir anlaşmaya varılmadığını özellikle vurguladı.

Futbolcunun takımdan ayrılmasıyla ilgili dikkat çekici gelişmeler

Transfer çevresindeki gündem nedeniyle Yan Diomande'nin hareketleri de taraftarların ve uzmanların dikkatini çekiyor. Geçen sezon Bundesliga'da 12 gol ve 8 asist üreten yetenekli futbolcu, takımın son maçlarında forma giymiyor. Özellikle SC Verl'e karşı oynanan hazırlık maçını kaçırdı ve Avusturya'daki sezon öncesi kampına A takımla birlikte gitmedi.

Goal.com'un haberine göre futbolcunun kişisel sözleşme şartları konusunda Real Madrid'le sözlü bir anlaşmaya vardığı tahmin ediliyor. Buna rağmen kulüpler arasındaki ödeme yapısıyla ilgili görüş ayrılıkları sürüyor. Ayrıca transfer sürecini zorlaştıran bir diğer önemli konu olan futbolcunun eski ve mevcut menajerleri arasındaki hukuki anlaşmazlıkların da çözüme kavuşturulması gerekiyor.