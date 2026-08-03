ABD'li Base Power startup'ı ev bataryaları için 1 milyar dolar fon topladı

Enerji sektöründe büyük arazilere ve dev trafo merkezlerine dayanan geleneksel yaklaşımın aksine, ABD'li Base Power şirketi enerji açığını gidermek için farklı bir yöntem seçti. Bu startup, tüketicilerin bahçelerine küçük bataryalar kurarak genel elektrik şebekesinin korunup güçlendirilebileceğini kanıtlıyor. The Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre şirket, son finansman turunda 1 milyar dolar daha yatırım çekmeyi başardı. Haberi Techcrunch.com bildirdi .

Bu Series D yatırım turunun ardından merkezi Teksas'ta bulunan şirketin toplam piyasa değeri 13 milyar dolar olarak değerlendirildi. Dikkat çekici olan, bu büyük finansal başarının bir önceki 1 milyar dolarlık turdan henüz bir yıl bile geçmeden elde edilmesi. Base Power uzmanları şu anda her gün yaklaşık 100 ev bataryası kuruyor ve bu sayıyı yıl sonuna kadar iki katına çıkarmayı planlıyor. Bu da her gün yaklaşık 8 megawatt-soat enerji depolama kapasitesi eklendiği anlamına geliyor.

Base Core cihazı ve hizmet koşulları

Finansal gelişmelerin yanı sıra Base Power, Base Core adlı yeni ev bataryasını da tanıttı. Şirketin Teksas eyaletinin Austin kentindeki fabrikasında üretilen bu cihaz, 39.2 kilovatt-soat elektrik depolama kapasitesine sahip ve pazardaki rakip ürünlerden önemli ölçüde üstün. Müşteriler ihtiyaçlarına göre bir veya iki batarya seçebiliyor. Şirket şu anda Teksas ve Illinois eyaletlerinde faaliyet gösteriyor.

Çoğu ev bataryası kurulum şirketinin aksine Base Power, binlerce dolarlık peşin ödeme talep etmiyor. Bunun yerine sistem abonelik temelinde sunuluyor. Houston bölgesinde bir bataryanın kurulumu için 695 dolar, aylık 19 dolar abonelik ücreti ve tüketilen her kilovatt-soat elektrik için 13.1 sent alınıyor. Şirket, kendisine ait bu bataryalar sayesinde elektrik talebinin keskin biçimde arttığı dönemlerde fazla kapasiteyi genel şebekeye yeniden satabiliyor.

Enerji açığı ve şebeke yükleri

Bu yatırım turu; ekonominin dijitalleşmesi, geniş çaplı elektrifikasyon süreçleri ve yapay zekâ veri merkezlerinin inşasının hız kazanması nedeniyle elektrik talebinin keskin biçimde arttığı bir döneme denk geldi. ABD elektrik şebekesi son yıllarda genişlemeye devam etse de talepteki bu sıçrama, çok sayıda veri merkezini barındıran PJM şebekesi de dâhil olmak üzere birçok bölgede ciddi yüklenmelere yol açtı.

Base Power'ın faaliyet gösterdiği Illinois eyaletinin bazı bölgeleri de PJM şebekesinin kapsama alanına giriyor. Düzenlemeye tabi piyasalarda şirket, enerji şebekelerindeki yükü azaltmak amacıyla müşterilerin evlerine batarya kurmak için yerel kamu hizmeti kuruluşlarıyla yakın iş birliği yapıyor. Düzenlemeye tabi ve serbest piyasalarda ise ev sahipleri, beklenmedik elektrik kesintileri yaşandığında bu bataryalar sayesinde evlerine kesintisiz güç sağlayabiliyor.

Yaklaşık 40 kilovatt-soat kapasiteye sahip bu bataryalar, bir gün veya daha uzun süre yedek elektrik sağlayabiliyor. Son finansman turu Ribbit, Addition, Valor Equity Partners ve JPMorganChase'in Strategic Investment Group fonlarının liderliğinde gerçekleştirildi. Sürece ayrıca Altimeter, D1 Capital Partners, Sands Capital, Coatue, Layer Global, Energy Impact Partners, Thrive Capital, a16z, Lightspeed, Trust Ventures ve CapitalG gibi büyük yatırımcılar katıldı. Base Power şirketini Zach Dell kurdu ve kendisi CEO olarak görev yapıyor.