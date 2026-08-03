Liverpool, Bradley Barcola transferi için PSG'nin talebini düşürmesini bekliyor

İngiltere'nin Liverpool kulübü, transfer döneminin kapanmasına kadar kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı. Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusu Bradley Barcola, Merseyside ekibinin öncelikli transfer hedefi olurken taraflar futbolcunun bonservisi konusunda zorlu müzakerelerin içinde. Paris ekibinin Fransız futbolcu için 145 milyon sterlin talep etmesi, İngiliz kulübünü aceleci adımlar atmaktan alıkoyuyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Sky Sports News muhabiri Mark McAdam'ın The Transfer Show programında aktardığına göre, iki kulüp arasında Barcola için henüz resmi görüşmeler başlamadı. Liverpool yönetimi futbolcunun yeteneğini çok beğense de Paris Saint-Germain'in belirlediği mali talepleri aşırı yüksek buluyor ve şartların yeniden değerlendirilmesini istiyor.

Pragmatik yaklaşım ve finansal istikrar

Liverpool yönetimi, kulübün iç transfer politikasından taviz vermeden kendisini tatmin etmeyen rakamlar üzerinden teklif yapmamaya karar verdi. Bonservis bedelini düşürmek için PSG'nin pozisyonunu yumuşatması gerekiyor; aksi takdirde transferin gerçekleşmeyeceği kesin. Daha önce Viktor Muñoz'u 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Merseyside ekibi, bu kez daha temkinli ve hesaplı bir transfer politikası izliyor.

Kaynağa göre Bradley Barcola da Paris kulübünde geleceğini görmüyor ve başka bir takıma transfer olmaya hazır. Liverpool ise kariyerine devam etmesi için onun adına ideal bir adres olabilir. Ancak Paris Saint-Germain taleplerini düşürmediği sürece İngiliz kulübü resmi teklif sunmak için acele etmiyor ve uzun sürecek görüşmelere hazırlıklı durumda.

Sahadaki sorunlar ve takımın durumu

Mevcut transfer çalışmaları tesadüf değil. Sezon öncesi maçlardaki istikrarsız sonuçların ve son başarısızlıkların ardından teknik direktör, kadronun acilen güçlendirilmesi gerektiğini açıkça belirtmişti. Takımın oyununda gözlenen uyumsuzlukları ve dengesizlikleri gidermek için böyle bir yıldız futbolcunun katkısına büyük ihtiyaç duyuluyor.

Bu aşamada Liverpool yönetimi, ilkelerinden taviz vermeden PSG'nin bonservis bedelinde geri adım atmasını sabırsızlıkla bekliyor. Paris kulübü taleplerini makul bir seviyeye çekerse, transfer döneminin kapanışına kadar bu ses getirecek transferin gerçekleşme ihtimali yüksek olmaya devam ediyor.