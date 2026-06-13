Arsenal yıldızı Leah Williamson sakatlık sonrası İbiza'da tatil yapıyor

·41·Spor
Arsenal yıldızı Leah Williamson sakatlık sonrası İbiza'da tatil yapıyor

Arsenal ve İngiltere Milli Takımı savunma oyuncusu Leah Williamson, yaşadığı son sakatlığın ardından iyileşme sürecini İbiza adasında geçiriyor. Futbolcu, sosyal medya hesabından Amerikalı model Elle Smith ile birlikte çekildiği fotoğrafları paylaşarak tatil anlarını hayranlarıyla buluşturdu. Williamson, kulüp ve milli takım düzeyindeki yoğun sezonun ardından verilen kısa arayı verimli bir şekilde değerlendiriyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

İngiltere Milli Takımı kaptanı, sakatlığı nedeniyle Sarina Wiegman yönetimindeki son kampı kaçırmak zorunda kalmıştı. Rehabilitasyon programını tamamlamasına rağmen dizindeki sorun nedeniyle İspanya ve Ukrayna maçlarında forma giyemedi. Onun yerine milli takıma Grace Fisk davet edildi.

Sarina Wiegman, savunma oyuncusunun sağlığını korumanın önemini birçok kez vurguladı. Sağlık ekibi, Leah Williamson tamamen iyileşmeden risk almak istemiyor. Arsenal yıldızı, uzun süreli diz sakatlığından döndüğünden beri kas sorunları nedeniyle düzenli maç pratiği kazanmakta zorluk çekiyor.

Williamson, hem Arsenal hem de İngiltere Milli Takımı için en etkili isimlerden biri olmaya devam ediyor. 2025-26 sezonunun başındaki sakatlıklar, form durumunu olumsuz etkiledi. Buna rağmen, Renee Slegers ve Sarina Wiegman'ın planlarında kilit bir parça olmaya devam ediyor. Futbolcunun şu anki temel hedefi, 2026-27 sezonuna kadar tamamen iyileşerek sahalara dönmek.

ArsenalİngiltereLeah WilliamsonFutbolKadın Futbolu
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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