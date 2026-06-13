Jose Fonte, Cristiano Ronaldo'nun neden Lionel Messi'den üstün olduğunu açıkladı

Portekiz milli takımının eski savunma oyuncusu Jose Fonte, Cristiano Ronaldo'yu futbol tarihinin en büyük oyuncusu olarak nitelendirdi. Euro 2016 galibi, fikrini forvetin uzun yıllara dayanan üst düzey kariyeri ve istikrarı ile açıkladı. Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ödüllendirildikten sonra Fonte, CR7'nin kariyeri üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu anlattı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

"Cristiano, uzun ömürlülüğün ve istikrarın en üst düzey örneğidir; en yüksek seviyede ondan daha büyüğü yok", şeklinde Fonte'nin sözlerini aktarıyor O Jogo gazetesi. Eski savunma oyuncusu, Ronaldo ile aynı takımda oynamanın kendisine daha önce hiç görmediği deneyimler kazandırdığını ve fikir alışverişinde bulunduğunu vurguladı. Fonte, Ronaldo'nun hala yüksek standartları koruduğunu özellikle belirtti.

Kariyerinin son aşamasında olmasına rağmen, tecrübeli forvet milli takımın ana figürü olmaya devam ediyor. Fonte, Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'ndaki şansını da yüksek değerlendirdi. Ona göre oyuncular kendilerine inanıyor ve tüm ülke onları destekliyor. Portekiz milli takımının Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvada şampiyonluğun ana adaylarından biri olması bekleniyor.

Cristiano Ronaldo, kariyerindeki tek eksik kupa olan Dünya Kupası şampiyonluğu için mücadelesini sürdürüyor. Portekiz milli takımı, grup aşamasındaki yolculuğuna 17 Haziran'da Kongo DC'ye karşı oynayacağı maçla başlıyor. Ardından 23 Haziran'da Özbekistan milli takımına karşı sahaya çıkacaklar ve grup aşamasını Kolombiya maçıyla tamamlayacaklar.