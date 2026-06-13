Abbosbek'in antrenörü Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası şansını değerlendirdi

Dünyanın gözü şu günlerde ABD, Kanada ve Meksika'nın yeşil sahalarında başlayan tarihi 2026 Dünya Kupası'na çevrilmiş durumda. Tarihinde ilk kez bu dünya şampiyonasında yer alan Özbekistan milli takımının şansları ve beklenen sonuçları sadece taraftarların değil, ünlü uzmanların da ilgi odağında. Türkiye'nin İstanbul Başakşehir kulübünde parlayan yetenekli futbolcumuz Abbosbek Fayzullayev'in ilk hocası Dmitriy An, Rus medyasına verdiği röportajda temsilcilerimizden beklentileri hakkındaki heyecan verici düşüncelerini paylaştı.

Deneyimli antrenöre göre, milli takımımız bu büyük futbol forumunda layıkıyla yer almak için gerekli tüm potansiyele sahip.

Dmitriy An: «Gruptaki tüm rakipleri yenmek mümkün»

Dmitriy An, milli takımımızın ilk hedefinin bir sonraki tura geçmek olduğunu özellikle vurguladı:

«Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasını başarıyla geçmesini bekliyorum. Bunun için gençlerde yeterli imkan var. Doğru, bazı genç futbolcularda böyle büyük bir sahnede heyecan olması doğal, ancak kadrodaki deneyimli oyuncular takımı peşlerinden sürükleyip kendi seviyelerini gösterebilirler.

Bence gruptaki tüm rakiplere karşı rahatça oynamak ve onları geçmek mümkün. En önemlisi futbolcularımızın psikolojik dayanıklılığı, spor şansı ve rakip isminden korkmamalarıdır. Grup yapısı daha iyi veya daha kötü olabilirdi. Ne olursa olsun, vatandaşlarımızı sonuna kadar destekleyeceğiz, sonuçta bu bizim dünya kupasındaki ilk maçımız! Oradaki Özbek taraftar ordusu da takımımıza gerçek bir kanat olacaktır».

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla Özbekistan milli takımının tarihi 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki rakipleri ve turnuva tarihleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Turnuvanın ev sahibi ülkeleri Dünya Kupası tarihleri Milli takımımızın gruptaki rakipleri Fayzullayev'in mevcut kulübü Antrenör Dmitriy An'ın ana beklentisi ABD, Kanada ve Meksika 11 Haziran - 19 Temmuz arası (2026 yılı) • Portekiz

• Kolombiya

• Kongo DC İstanbul Başakşehir

(Türkiye) Grup aşamasından çıkmak ve psikolojik hazırlık

Tarihi çıkış ve okyanus ötesindeki sorumlu yürüyüş

Futbolcularımız bu prestijli turnuvanın D grubunda dünya futbolunun devlerinden Portekiz, Güney Amerika temsilcisi Kolombiya ve güçlü Afrika rakibi Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımlarına karşı zorlu mücadelelere çıkacaklar. Turnuvanın 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar süreceğini düşünürsek, bizi bir aylık unutulmaz bir futbol ateşi bekliyor. Okyanus ötesindeki stadyumlarda binlerce Özbekistanlı taraftarın doğrudan desteğinin de temsilcilerimize ekstra güç katacağı şüphesiz.

Dünya Kupası'nın en sıcak karşılaşmaları, temsilcilerimizin maç analizleri, özel yorumlar ve günlük hayatımıza dair en güvenilir haberleri Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!