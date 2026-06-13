Steven Gerrard, Dünya Kupası'nı hangi takımın kazanacağını açıkladı

Şu günlerde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı tarihi 2026 FIFA Dünya Kupası, tüm dünyanın gözlerini üzerine çekiyor. Milyonların oyununun hayranları ve tanınmış uzmanlar, dünya kupasının kime nasip olacağı konusunda tahminlerini yapmaya devam ediyorlar. Bu kez futbol dünyasının gerçek bir efsanesi, Liverpool kulübü ve İngiltere milli takımının eski kaptanı ve orta saha oyuncusu Steven Gerrard, mevcut Dünya Kupası ile ilgili sansasyonel ve ilginç tahminlerini kamuoyuna açıkladı.

Ünlü İngiliz yıldızın düşüncelerinin futbolseverler arasında hararetli tartışmalara yol açacağı şüphesiz.

Ana adaylar: Gerrard neden Fransa'yı seçti?

Steven Gerrard'ın fikrine göre, mevcut dünya şampiyonasının ana kupası için asıl mücadele Avrupa'nın baş takımı ile Güney Amerika devi arasında geçecek:

«Bu Dünya Kupası'nda Fransa veya son şampiyon Arjantin milli takımı zafer kazanacak. Ancak bu iki güçlü devden sadece birini seçmek gerekirse, Fransa milli takımını tercih ederdim».

Ayrıca eski futbolcu, turnuva sonunda verilecek bireysel ödüller ve adaylıklar konusunda da kendi kişisel tahminlerini açıkladı. Gerrard'a göre, dünya kupasının kişisel ödüllerinde Lionel Messi ve takım arkadaşları büyük bir üstünlüğe sahip olacak.

Aşağıdaki analitik tablo aracılığıyla Steven Gerrard'ın 2026 Dünya Kupası bireysel ödül sahipleri, turnuvanın keşfi ve «Altın Top» hakkındaki tahminlerini detaylıca inceleyebilirsiniz:

Adaylık ve ödül türü Gerrard'ın tahmin ettiği aday (Futbolcu) İlgili milli takım Turnuvanın ana sansasyonu / keşfi Gerrard'ın «Altın Top» ödülü tercihi En iyi golcü Julian Alvarez Arjantin Uruguay milli takımı

(Güney Amerika temsilcisi) Harry Kane

(İngiltere milli takımı forveti) En iyi kaleci Emiliano Martinez Arjantin — — Turnuvanın en iyi futbolcusu Lionel Messi Arjantin — — En iyi genç futbolcu Lamine Yamal İspanya — —

Güney Amerika sansasyonu ve Harry Kane'e dilek

İngiliz futbol efsanesi, bu dünya kupasında beklenmedik bir sonuç kaydedecek keşif takımının adını da andı. Tahminine göre, turnuvanın ana sansasyonunu Güney Amerika kıtası temsilcilerinden biri sunacak. Uzman, bu konuda Uruguay milli takımının şansını yüksek değerlendirdi.

Bunun yanı sıra Steven Gerrard, futbol dünyasındaki en prestijli bireysel ödül olan «Altın Top» (Ballon d'Or) hakkında konuşurken, vatandaşını destekledi. Eski orta saha oyuncusu, «Umarım bu yılki «Altın Top» ödülü Harry Kane'e nasip olur» diyerek dileğini belirtti.

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