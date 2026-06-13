Steven Gerrard, Dünya Kupası'nı hangi takımın kazanacağını açıkladı

·41·Spor
Steven Gerrard, Dünya Kupası'nı hangi takımın kazanacağını açıkladı

Şu günlerde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı tarihi 2026 FIFA Dünya Kupası, tüm dünyanın gözlerini üzerine çekiyor. Milyonların oyununun hayranları ve tanınmış uzmanlar, dünya kupasının kime nasip olacağı konusunda tahminlerini yapmaya devam ediyorlar. Bu kez futbol dünyasının gerçek bir efsanesi, Liverpool kulübü ve İngiltere milli takımının eski kaptanı ve orta saha oyuncusu Steven Gerrard, mevcut Dünya Kupası ile ilgili sansasyonel ve ilginç tahminlerini kamuoyuna açıkladı.

Ünlü İngiliz yıldızın düşüncelerinin futbolseverler arasında hararetli tartışmalara yol açacağı şüphesiz.

Ana adaylar: Gerrard neden Fransa'yı seçti?

Steven Gerrard'ın fikrine göre, mevcut dünya şampiyonasının ana kupası için asıl mücadele Avrupa'nın baş takımı ile Güney Amerika devi arasında geçecek:

«Bu Dünya Kupası'nda Fransa veya son şampiyon Arjantin milli takımı zafer kazanacak. Ancak bu iki güçlü devden sadece birini seçmek gerekirse, Fransa milli takımını tercih ederdim».

Ayrıca eski futbolcu, turnuva sonunda verilecek bireysel ödüller ve adaylıklar konusunda da kendi kişisel tahminlerini açıkladı. Gerrard'a göre, dünya kupasının kişisel ödüllerinde Lionel Messi ve takım arkadaşları büyük bir üstünlüğe sahip olacak.

Aşağıdaki analitik tablo aracılığıyla Steven Gerrard'ın 2026 Dünya Kupası bireysel ödül sahipleri, turnuvanın keşfi ve «Altın Top» hakkındaki tahminlerini detaylıca inceleyebilirsiniz:

Adaylık ve ödül türü

Gerrard'ın tahmin ettiği aday (Futbolcu)

İlgili milli takım

Turnuvanın ana sansasyonu / keşfi

Gerrard'ın «Altın Top» ödülü tercihi

En iyi golcü

Julian Alvarez

Arjantin

Uruguay milli takımı


(Güney Amerika temsilcisi)

Harry Kane


(İngiltere milli takımı forveti)

En iyi kaleci

Emiliano Martinez

Arjantin

Turnuvanın en iyi futbolcusu

Lionel Messi

Arjantin

En iyi genç futbolcu

Lamine Yamal

İspanya

Güney Amerika sansasyonu ve Harry Kane'e dilek

İngiliz futbol efsanesi, bu dünya kupasında beklenmedik bir sonuç kaydedecek keşif takımının adını da andı. Tahminine göre, turnuvanın ana sansasyonunu Güney Amerika kıtası temsilcilerinden biri sunacak. Uzman, bu konuda Uruguay milli takımının şansını yüksek değerlendirdi.

Bunun yanı sıra Steven Gerrard, futbol dünyasındaki en prestijli bireysel ödül olan «Altın Top» (Ballon d'Or) hakkında konuşurken, vatandaşını destekledi. Eski orta saha oyuncusu, «Umarım bu yılki «Altın Top» ödülü Harry Kane'e nasip olur» diyerek dileğini belirtti.

Dünya Kupası'nın en ateşli maçlarını, efsanevi futbolcuların özel tahminlerini, maç analizlerini ve spor dünyasındaki en güvenilir haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

Steven GerrardFransaArjantinLionel MessiLiverpool
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Elliot Anderson'ın önümüzdeki günlerde Manchester City oyuncusu olması bekleniyorElliot Anderson'ın önümüzdeki günlerde Manchester City oyuncusu olması bekleniyorBugün, 14:36Abbosbek'in antrenörü Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası şansını değerlendirdiAbbosbek'in antrenörü Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası şansını değerlendirdiBugün, 14:30Wayne Rooney, Manchester United'ı Scott McTominay'i geri çağırmaya davet ettiWayne Rooney, Manchester United'ı Scott McTominay'i geri çağırmaya davet ettiBugün, 13:55Jose Fonte, Cristiano Ronaldo'nun neden Lionel Messi'den üstün olduğunu açıkladıJose Fonte, Cristiano Ronaldo'nun neden Lionel Messi'den üstün olduğunu açıkladıBugün, 13:35Lamine Yamal Dünya Kupası'ndaki ilk maça yetişebilecek mi?Lamine Yamal Dünya Kupası'ndaki ilk maça yetişebilecek mi?Bugün, 13:09Arsenal yıldızı Leah Williamson sakatlık sonrası İbiza'da tatil yapıyorArsenal yıldızı Leah Williamson sakatlık sonrası İbiza'da tatil yapıyorBugün, 12:56
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi