David Beckham Hollywood'da yıldız sahibi oldu: Tarihi bir an

·43·Spor
David Beckham Hollywood'da yıldız sahibi oldu: Tarihi bir an

Efsanevi futbolcu David Beckham, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda kendi adına bir yıldızla onurlandırıldı. Bu önemli olay, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başladığı günle aynı zamana denk gelmesiyle sembolik bir anlam kazandı.

Bu gelişmeyi The Guardian gazetesi duyurdu.

Bu ödülü “hayatımın en unutulmaz anlarından biri” olarak nitelendiren Beckham, böyle bir onurun sıradan bir İngiliz futbolcuya nasip olacağını asla hayal etmediğini söyledi.

David Beckham, Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızının yanında diz çökmüş durumda.

Tören özel bir tarzda gerçekleştirildi; geleneksel kırmızı halı yerine yeşil bir futbol sahasını andıran bir yol tercih edildi. Bu durum Dünya Kupası ruhunu daha da güçlendirdi.

Ünlü oyuncu Tom Cruise, Beckham'ın kariyerini övgüyle anlatarak onu çalışma azmi, kararlılık ve küresel etkinin parlak bir simgesi olarak tanımladı. Beckham ise Tom Cruise'a teşekkür ederek onu yakın bir dostu ve ilham kaynağı olarak gördüğünü belirtti.

Hatırlatmak gerekirse, Beckham 2007 yılından itibaren birkaç yıl Los Angeles Galaxy forması giymişti ve şu anda Inter Miami kulübünün ortaklarından biridir.

Tom Cruise ve Beckham ailesi açık hava etkinliğinde birlikte oturuyorlar.

Ayrıca o ve diğer ünlüler, Los Angeles'ta düzenlenen Dünya Kupası açılış törenine de katıldılar. Etkinlikte Leonardo DiCaprio, Halle Berry, Owen Wilson ve Paris Hilton gibi tanınmış isimler yer aldı.

Bu olay, spor ve sinema dünyasının birleştiği en parlak anlardan biri olarak tarihe geçti.

David BeckhamHollywoodTom CruiseLA GalaxyInter Miami
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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