Zlatan Ibrahimovic'ten Lamine Yamal yorumu: Onun oyunu her bedele değer

Eski Barcelona forveti Zlatan Ibrahimovic, 2026 Dünya Kupası'nda izlemek için en çok sabırsızlandığı futbolcunun Lamine Yamal olduğunu açıkladı. Efsanevi İsveçli oyuncuya göre, Katalan ekibinin genç yeteneği, bilet fiyatı ne olursa olsun stadyuma gidip izlemeye değecek eşsiz niteliklere sahip. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Lamine Yamal, geçtiğimiz Nisan ayında Celta maçında sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Ancak İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, genç yıldızın Dünya Kupası 2026 grup aşamasındaki ilk maça hazır olacağını doğruladı. Fox Sports'a konuşan Ibrahimovic, "Lamine Yamal özel bir oyuncu. Onun hareketlerini izlemek için en pahalı biletleri alır, stadyuma gelir ve sadece keyif alırsınız" dedi.

Eski Milan ve PSG forveti, Yamal'ı canlı izlemenin televizyondan izlemekten çok farklı olduğunu vurguladı. Ona göre 18 yaşındaki kanat oyuncusunun top kontrolü, dripling yeteneği ve golcülüğü onu yaşıtlarından ayırıyor. Yamal, 2025-26 sezonunda Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkıp 24 gol ve 18 asist kaydetti ve La Liga şampiyonluğunu kazandı.

İspanya Milli Takımı formasıyla şimdiden 25 maça çıkan Yamal, Euro 2024 zaferinde de önemli bir rol oynamıştı. Şimdi ise 18 yaşında Dünya Kupası'nda ilk kez sahne almaya hazırlanıyor. İspanya, H Grubu'nda Cape Verde, Suudi Arabistan ve Uruguay ile mücadele edecek.