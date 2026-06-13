Liverpool, Rio Ngumoha için Bayern ile savaşmaya hazır

Liverpool, yetenekli genç yıldızı Rio Ngumoha hakkındaki söylentilere son vermek için sert önlemler almayı planlıyor. Son zamanlarda 17 yaşındaki kanat oyuncusunun Bayern Münih'e transfer olacağına dair haberler, Merseyside kulübü yönetimini alarma geçirdi. Merseyside ekibi, değerli varlığını Anfield'da tutmaya kararlı ve Almanya'dan gelen ilgiyi söndürmek için yeni ve kazançlı bir sözleşme hazırlıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Football Insider'ın haberine göre, Liverpool, Ngumoha ile uzun vadeli bir iş birliğini güvence altına almak için belirleyici adımlar atmaya hazırlanıyor. Kulüp yetkilileri, oyuncunun bu yıl 18 yaşına girmesiyle birlikte temsilcileriyle masaya oturup yeni sözleşmeyi imzalamayı hedefliyor. Futbolcu geçen yılın Eylül ayında ilk profesyonel sözleşmesini imzalamış olsa da, kulüp maaşını artırmanın ve şartlarını iyileştirmenin gerekli olduğuna inanıyor.

Bayern, kanat oyuncusunu sol kanat için ana hedef olarak görüyor ancak Liverpool yönetimi, oyuncu ile Alman devi arasında bir anlaşma olduğu iddialarına öfkeli. Yeni teknik direktör Andoni Iraola'nın gelişiyle birlikte genç yeteneğin kariyerinde yeni bir sayfa açılması bekleniyor. Iraola, Ngumoha'yı taktiksel planının önemli bir parçası olarak görüyor ve onu A takıma daha fazla entegre etmeyi planlıyor.

Liverpool şu anda büyük bir değişim döneminden geçiyor. Ibrahima Konate, Mohamed Salah ve Andy Robertson gibi yıldızların ayrılmasının ardından takım, geleceği olarak gördüğü gençleri korumaya özel önem veriyor. Ngumoha gibi dünya çapındaki yetenekleri rakiplere satmak yerine akademide yetiştirmek, kulübün ana önceliği olmaya devam ediyor.