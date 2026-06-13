İtalya Spor Bakanı, Gianni Infantino'nun şakasına tepki gösterdi

Futbol dünyasında dört yılın en prestijli turnuvası olan 2026 Dünya Kupası başlarken, saha dışında da oldukça hararetli ve sansasyonel olaylar yaşanıyor. Özellikle dünya futbolunun devlerinden biri olan İtalya Milli Takımı'nın üst üste üçüncü kez dünya şampiyonasından uzak kalması etrafındaki tartışmalar hala dinmiş değil. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun İtalyanlar hakkında yaptığı iğneleyici şaka ise durumu daha da ciddileştirdi. Buna karşılık İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, FIFA başkanı ile bu tatsız şakayı detaylı bir şekilde görüşmeye niyetli olduğunu açıkladı.

Bu durum dünya genelindeki medya kuruluşları ve futbol taraftarları arasında büyük ilgi uyandırdı.

Infantino ne şakası yapmıştı?

Mesele şu ki, FIFA Başkanı Gianni Infantino verdiği bir röportajda İtalya Milli Takımı'nın şanssızlığına değinirken, şakacı bir dille Dünya Kupası katılımcı sayısını daha da artırmayı teklif etmişti. Takım sayısının artırılması durumunda İtalya'nın da eleme aşamasını başarıyla geçebileceğini ima ederek 'Gök Mavililer' (Azzurri) taraftarlarının gururuna dokunmuştu.

Böylesine kinayeli sözler İtalyan yetkililerin gözünden kaçmadı. Saygın ANSA haber ajansına göre, İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi konuya ilişkin şu tepkiyi verdi:

«Şu anda İtalya ile Meksika arasındaki mesafe çok uzak olduğu için, bu durumu telefonla görüşmek en uygun yoldur. Tabii eğer Infantino'nun buna vakti ve imkanı olursa. Onun bu pozisyonunu ve söylediklerinin asıl anlamını bizzat kendi ağzından duymak istiyorum».

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla İtalya Milli Takımı'nın turnuvadan elenme detaylarını ve 2026 Dünya Kupası tarihlerini yakından inceleyebilirsiniz:

Tartışan taraflar İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Play-off finalindeki acı mağlubiyet İtalya'nın şanssızlık serisi 2026 Dünya Kupası tarihleri ve ev sahipleri Andrea Abodi (Bakan)

Gianni Infantino (FIFA) Gennaro Gattuso Bosna-Hersek

(1:1, penaltılarla 1:4) Üst üste 3 Dünya Kupası kaçırıldı 11 Haziran - 19 Temmuz arası

(ABD, Kanada, Meksika)

Gattuso'nun takımının play-off trajedisi

Hatırlatmak gerekirse, efsanevi Gennaro Gattuso yönetimindeki İtalya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası bileti için oynanan play-off turunun final maçında Bosna-Hersek'e beklenmedik bir şekilde mağlup olmuştu. Normal süresi 1:1 biten maçta, penaltı atışlarında Bosna-Hersek 4:1 üstünlük sağlayarak İtalyanları turnuvadan mahrum bırakmıştı.

Bilgi için; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası, bu yıl 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. İtalyan taraftarlar ise favorilerini izlemek için dört yıl daha beklemek zorunda.

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