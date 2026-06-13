Michel Salgado: Lamine Yamal ve Lionel Messi arasındaki benzerlik şaşırtıcı

Real Madrid ve İspanya milli takımının eski savunma oyuncusu Michel Salgado, Barcelona yıldızı Lamine Yamal hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Genç yeteneğin, teknik becerisi ve sahadaki korkusuzluğuyla efsanevi Lionel Messi seviyesine yaklaştığını belirtti. Salgado, genç oyuncunun oyun tarzının onu başka gezegenden gelen futbolcular kategorisine soktuğuna inanıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Salgado, İspanya milli takımının yeni cevherine değindi. Salgado'ya göre Lamine Yamal, sadece bire bir mücadelelerde değil, iki veya üç savunma oyuncusuna karşı kaldığı durumlarda bile soğukkanlılığını koruyor. Eski savunmacı, bu özelliğin bir dönem Lionel Messi'nin oyununun ayrılmaz bir parçası olduğunu özellikle vurguladı.

Her iki futbolcu da Barcelona akademisi La Masia'nın ürünleridir. Salgado, bu ortamın oyuncuların erken olgunlaşmasına yardımcı olduğunu belirtti. Lamine Yamal henüz 18 yaşında olmasına rağmen şimdiden üç kez La Liga şampiyonluğu, Euro 2024 şampiyonluğu yaşadı ve 2025 Ballon d'Or yarışında ikinci sırayı almayı başardı.

Salgado, zamanında Real Madrid soyunma odasında Lionel Messi hakkında yapılan konuşmaları da hatırladı. Messi'nin ilk El Clasico maçında hat-trick yaparak büyüklüğünü kanıtladığını söyledi. Şimdi Lamine Yamal'ın da aynı yolu izleyerek Pele ve Maradona gibi efsanelerin seviyesine çıkması bekleniyor.