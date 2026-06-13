Michel Salgado: Lamine Yamal ve Lionel Messi arasındaki benzerlik şaşırtıcı

·1·Spor
Michel Salgado: Lamine Yamal ve Lionel Messi arasındaki benzerlik şaşırtıcı

Real Madrid ve İspanya milli takımının eski savunma oyuncusu Michel Salgado, Barcelona yıldızı Lamine Yamal hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Genç yeteneğin, teknik becerisi ve sahadaki korkusuzluğuyla efsanevi Lionel Messi seviyesine yaklaştığını belirtti. Salgado, genç oyuncunun oyun tarzının onu başka gezegenden gelen futbolcular kategorisine soktuğuna inanıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Salgado, İspanya milli takımının yeni cevherine değindi. Salgado'ya göre Lamine Yamal, sadece bire bir mücadelelerde değil, iki veya üç savunma oyuncusuna karşı kaldığı durumlarda bile soğukkanlılığını koruyor. Eski savunmacı, bu özelliğin bir dönem Lionel Messi'nin oyununun ayrılmaz bir parçası olduğunu özellikle vurguladı.

Her iki futbolcu da Barcelona akademisi La Masia'nın ürünleridir. Salgado, bu ortamın oyuncuların erken olgunlaşmasına yardımcı olduğunu belirtti. Lamine Yamal henüz 18 yaşında olmasına rağmen şimdiden üç kez La Liga şampiyonluğu, Euro 2024 şampiyonluğu yaşadı ve 2025 Ballon d'Or yarışında ikinci sırayı almayı başardı.

Salgado, zamanında Real Madrid soyunma odasında Lionel Messi hakkında yapılan konuşmaları da hatırladı. Messi'nin ilk El Clasico maçında hat-trick yaparak büyüklüğünü kanıtladığını söyledi. Şimdi Lamine Yamal'ın da aynı yolu izleyerek Pele ve Maradona gibi efsanelerin seviyesine çıkması bekleniyor.

Lamine YamalLionel MessiBarcelonaReal Madridİspanya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İtalya Spor Bakanı, Gianni Infantino'nun şakasına tepki gösterdiİtalya Spor Bakanı, Gianni Infantino'nun şakasına tepki gösterdiBugün, 17:12Luis de la Fuente, Dünya Kupası'ndaki ana favorileri açıkladıLuis de la Fuente, Dünya Kupası'ndaki ana favorileri açıkladıBugün, 17:05Lewandowski kariyerine ABD'nin Chicago Fire kulübünde devam edecekLewandowski kariyerine ABD'nin Chicago Fire kulübünde devam edecekBugün, 16:57Geoff Hurst: Harry Kane Dünya Kupası finalinde hat-trick yapabilirGeoff Hurst: Harry Kane Dünya Kupası finalinde hat-trick yapabilirBugün, 16:52Liverpool, Rio Ngumoha için Bayern ile savaşmaya hazırLiverpool, Rio Ngumoha için Bayern ile savaşmaya hazırBugün, 16:37Kaka, Real Madrid'deki başarısızlığının nedenlerini açıkladıKaka, Real Madrid'deki başarısızlığının nedenlerini açıkladıBugün, 16:33
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi