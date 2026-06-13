Ancelotti, Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

·1·Spor
Ancelotti, Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

Tüm dünyanın gözü, bugün başlayan tarihi ve en büyük dört yıllık futbol şöleni olan 2026 Dünya Kupası'na çevrilmiş durumda. Beş kez dünya şampiyonu olan ünlü "pentacampeonlar"ın bu turnuvadaki yürüyüşü, sadece kendi ülkelerinde değil, bizim ülkemizdeki milyonlarca futbolsever tarafından da büyük bir heyecanla bekleniyor. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü, deneyimli ve usta çalıştırıcı Carlo Ancelotti, turnuvadaki ilk maç öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılarak düşüncelerini ve sorumluluk dolu planlarını paylaştı.

Ünlü yerel Globo gazetesinin haberine göre, İtalyan teknik adam turnuva öncesinde takım içindeki atmosfer ve hazırlık süreci hakkında heyecanla konuştu.

Ancelotti: "Her zaman iyimserim"

Bu prestijli ve kapsamlı dünya şampiyonasındaki ruh hali hakkında konuşan Carlo Ancelotti, öğrencilerine olan güveninin yüksek olduğunu özellikle vurguladı:

«Böylesine büyük ve önemli turnuvaların arifesinde her teknik direktörde bir miktar içsel endişe ve heyecan olması doğaldır. Çünkü takımınızın yeşil sahada en yüksek, en güzel ve kusursuz oyununu sergilemesini içtenlikle istersiniz.

Yine de ben doğuştan hayata iyimser bakan bir insanım. Futbolcularımın bu Dünya Kupası maçlarına çok üst düzeyde ve titizlikle hazırlandıklarını biliyorum ve güçlerine tamamen inanıyorum».

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki grup yapısını ve ilk rakiplerini yakından tanıyabilirsiniz:

Milli Takım Adı

Teknik Direktör

Resmi açıklamayı yayınlayan kaynak

Grup aşamasındaki ilk rakip

Gruptaki diğer takımlar

Turnuvanın genel statüsü

Brezilya


(Pentacampeonlar)

Carlo Ancelotti

Globo gazetesi


(Brezilya)

Fas


(Afrika temsilcisi)

Haiti


İskoçya

2026 Dünya Kupası


(Futbol şöleni)

"Pentacampeonlar"ın gruptaki rakipleri kimler?

Hatırlatmak isteriz ki, güçlü ve yetenekli yıldızlardan oluşan Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçını, Katar'daki Dünya Kupası'nda ses getiren Afrika kıtasının güçlü temsilcisi Fas'a karşı oynayacak. Ayrıca bu grupta Kuzey Amerika temsilcisi Haiti ve Avrupa'nın ciddi takımlarından biri olan İskoçya da yer alıyor. Futbol uzmanlarına göre, Ancelotti'nin öğrencileri için gruptan çıkmak çok zor görünmese de her rakibe karşı ciddi bir yaklaşım sergilenmesi gerekiyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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