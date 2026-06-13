Dünya Kupası öncesinde Harry Kane ve Jude Bellingham'ın kramponları çalındı

·43·Spor
Dünya Kupası öncesinde Harry Kane ve Jude Bellingham'ın kramponları çalındı

ABD'nin Missouri eyaleti polisi, 2026 Dünya Kupası öncesinde İngiltere milli takımının ekipmanlarını çaldığından şüphelenilen iki kişiyi tutukladı. Bu beklenmedik olay, Thomas Tuchel yönetimindeki takımın Hırvatistan'a karşı oynayacağı turnuvanın açılış maçı öncesinde ciddi sorunlara yol açtı. Bu haberi Goal.com veriyor.

Kansas City polis departmanı, İngiltere milli takımının ekipmanlarını taşıyan aracın hedef alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı. Hırsızlık, ekipmanlar "Üç Aslanlar"ın turnuva kampına taşınırken gerçekleşti. Polis bilgilerine göre, iki şüpheli soruşturma tamamlanana kadar gözaltında tutulacak.

Hırsızlığın boyutu İngiltere kampında büyük endişe yarattı, özellikle takım liderlerinin kişisel eşyalarının kaybolması durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Haberlere göre çalınan eşyalar arasında takım kaptanı Harry Kane ve Real Madrid yıldızı Jude Bellingham için özel olarak hazırlanan kramponlar da bulunuyor. Modern futbolda kramponlar, oyuncunun konforu ve performansı için oldukça kişiselleştirilmiş durumdadır.

Ayakkabıların yanı sıra hırsızlar çok sayıda resmi top ve antrenman ekipmanını da alıp götürdü. Hatta bazı kaynaklar, güvenlik sistemindeki bu aksaklıktan sonra takımın elinde sadece bir adet resmi top kaldığını iddia ediyor. Ayrıca taktik analiz araçları ve masaj masaları gibi iyileşme için gerekli olan önemli ekipmanlar da kayboldu.

Şu anda takım yönetimi, Kansas City'de kaybolan ekipmanların yerini doldurmak için acil önlemler alıyor. İngiltere milli takımı, Florida'daki West Palm Beach kampından Swope Soccer Village tesislerine taşınmıştı. Kayıplar, Cuma akşamı yükler indirilirken fark edildi.

İngiltereDünya KupasıHarry KaneJude BellinghamReal Madrid
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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