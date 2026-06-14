Mbappe, PSG'nin Arsenal galibiyeti sonrası Saliba'yı teselli etti

Fransa milli takımı kaptanı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Arsenal'e karşı aldığı galibiyet sonrası soyunma odasındaki atmosferi anlattı. Real Madrid yıldızı, mağlup olan William Saliba ile kazanan Parisli oyuncular arasındaki duygusal dengeyi koruma konusundaki düşüncelerini paylaştı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

"PSG'deki takım arkadaşlarımı hemen tebrik ettim. Şampiyonlar Ligi'nde kaybeden beş kişiyi teselli etmektense, bir kişiyi (Saliba) teselli etmek daha kolay. Elde ettikleri sonuç harika. Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmenin ne demek olduğunu biliyorum, bu yüzden Saliba'ya destek olmaya çalıştık. Takımdaki moral çok yüksek ve tüm odağımızı Dünya Kupası'na çevirdik" dedi Mbappe basın toplantısında.

Şu anda Real Madrid'in hücum hattına liderlik eden Mbappe, kişisel rekorlardan ziyade takım başarısının daha önemli olduğunu vurguladı. Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncular listesinde Miroslav Klose'nin rekoruna yaklaşsa da, asıl hedefinin Fransa ile yeniden altın madalya kazanmak olduğunu belirtti.

"Gol krallığı listesinde olmak güzel ama benim için en önemlisi Fransa ile Dünya Kupası şampiyonluğunu geri getirmek. Fiziksel durumum mükemmel ve milli takıma yardım etmeye hazırım. Önümüzde zorlu bir yol olduğunu biliyoruz ancak finale çıkmak için elimizden geleni yapacağız" diye ekledi forvet.