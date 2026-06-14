Octagon 87: Jasur "Tayson" Kazak rakibini nakavt etti (video)

·33·Spor
Octagon 87: Jasur "Tayson" Kazak rakibini nakavt etti (video)

Karma dövüş sanatları (MMA) ve son zamanlarda popülerleşen pop-MMA dalı, ülkemizdeki milyonlarca spor tutkununun favori uğraşı haline geldi. Vatandaşlarımızın katıldığı her dövüş büyük bir ilgi ve heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde bu tür ateşli ve şiddetli karşılaşmalardan biri, prestijli «Octagon 87» turnuvası kapsamında gerçekleşti. Bu dövüş gecesinde, agresif stiliyle hayranların sevgisini kazanan Özbek pop-MMA ustası Jasurbek Jurayev oktagona çıktı.

Ringde sergilediği dövüşçü karakteri nedeniyle spor dünyasında «Tayson» lakabıyla tanınan vatandaşımıza bu kez ev sahibinin tehlikeli temsilcisi, yetenekli Kazak sporcu Islam Genjebay ciddi bir rakip oldu.

İkinci raunttaki dehşet verici darbe ve hakemin kararı

Orta Asya derbisi statüsünde geçen bu karşılaşma, ilk saniyelerden itibaren iki sporcunun amansız ve sert saldırıları altında başladı. İlk rauntta her iki dövüşçü de birbirine ciddi direnç gösterirken, ikinci raunda gelindiğinde «Tayson» Jurayev dövüşün kontrolünü eline aldı. Müsabakanın ikinci bölümü kızıştığı bir anda, Jasurbek rakibinin savunmasındaki açıklıktan yararlanarak ona güçlü ve isabetli bir darbe indirdi.

Bu ağır darbe sonucunda Kazak dövüşçü dengesini kaybederek yere yığıldı. Temsilcimiz fırsatı kaçırmayarak yere düşen rakibine art arda teknik vuruşlar yapmaya devam etti. Durumun tıbbi açıdan tehlikeli bir hal aldığını gören maçın baş hakemi, dövüşü derhal durdurmak zorunda kaldı. Böylece Jasurbek «Tayson» Jurayev, erken ve net bir galibiyete imza attı.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Jasurbek Jurayev'in «Octagon 87» turnuvasındaki performansını ve MMA'deki genel istatistiklerini yakından inceleyebilirsiniz:

Dövüşçünün adı ve lakabı

Katıldığı prestijli turnuva

Karşılaştığı rakip (Ülke)

Dövüşün bittiği raunt ve yöntem

Vatandaşımızın toplam galibiyetleri

Kariyerindeki mağlubiyet sayısı

Jasurbek Jurayev


(«Tayson»)

«Octagon 87»

Islam Genjebay


(Kazakistan)

2. rauntta,


Teknik nakavt (TKO)

4 galibiyet

2 mağlubiyet

Profesyonel rekor güncellendi: Yeni zirveler yolda!

Kazak sporcuya karşı kazanılan bu güzel ve güven verici zafer, vatandaşımızın profesyonel kariyerinde önemli bir adım oldu. Bu başarılı çıkışın ardından Jasurbek Jurayev'in genel istatistikleri daha da iyileşti ve galibiyet sayısı 4'e ulaştı. Sporcumuz kariyeri boyunca sadece 2 kez mağlubiyet acısı tattı. Hayranlar ve uzmanlar, «Tayson»ın bugünkü spor formunu yüksek değerlendirerek, yakın gelecekte onu daha büyük şampiyonluk kemerlerinin beklediğini vurguluyor.

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Octagon 87Jasurbek JuraevIslam GenjebayÖzbekistanKazakistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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