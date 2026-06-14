Mohamed Salah ve Mısır Milli Takımı: Dünya Kupası'ndaki başarısızlığa son verilecek mi?

Mısır Milli Takımı ve Liverpool kulübünün yaşayan efsanesi Mohamed Salah, kariyerinin en önemli görevlerinden birini yerine getirmenin eşiğinde. 33 yaşındaki forvet için Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan bir sonraki Dünya Kupası, sadece sıradan bir turnuva değil, aynı zamanda geçmişteki hatalar ve başarısızlıklar için bir rövanş fırsatıdır. Mısırlı taraftarlar, kahramanlarından tarihi bir sonuç bekliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mısır Milli Takımı, tarihinde sadece dördüncü kez dünya şampiyonasında yer alıyor. 1990 yılından sonra takım uzun süre büyük sahneden uzak kaldı. 2018 yılında Rusya'da düzenlenen turnuva ise Mohamed Salah ve takım arkadaşları için tam bir kabusa dönüşmüştü. O dönemde "firavunlar" tek bir puan bile toplayamadan grup aşamasında elenmiş, takım içindeki düzensizlikler ise durumu daha da kötüleştirmişti.

2018'deki sakatlık ve Kiev trajedisi

Aslında Mohamed Salah, 2018 Dünya Kupası'na kariyerinin zirvesinde, Liverpool formasıyla 60 gole katkı sağlamış bir şekilde gelmeliydi. Ancak Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı oynanan maç her şeyi değiştirdi. O maçta Madridli savunma oyuncusu Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadele sonrası Salah omzundan ciddi bir sakatlık yaşamış ve sahayı gözyaşları içinde terk etmişti.

Bu olaydan sonra forvetin Rusya'daki katılımı şüpheli hale geldi. Kısa sürede sahalara dönmesine rağmen fiziksel durumunun kendi seviyesinde olmadığı hissediliyordu. Mısır Futbol Federasyonu ve taraftarların büyük baskısı altında oynayan yıldız futbolcu, gerçek potansiyelini sergileyemedi. 2022'de Katar'da düzenlenen turnuvaya Mısır'ın elemeleri geçememesi ise Salah'ı en güçlü döneminde Dünya Kupası'ndan mahrum bıraktı.

Son şans ve tarihi misyon

Şu anda Mohamed Salah kariyerinin son dönemecine yaklaşıyor. Kuzey Amerika'daki turnuvaya "bir misyonla gelen insan" olarak bakılıyor. Mısır Milli Takımı'nın Dünya Kupalarında henüz hiç galibiyet alamadığını düşünürsek, Salah'ın omuzlarındaki sorumluluğun ne kadar yüksek olduğunu anlamak zor değil.

Goal.com analizine göre, Salah için bu turnuva mirasını pekiştirmek adına son şans. Liverpool ile tüm kupaları kazanan forvet için vatan bayrağı altında zafer kazanmak, herhangi bir kulüp başarısından daha üstün bir öneme sahip. Mısırlılar, "krallarından" Rusya'daki kötü anıları silecek bir oyun bekliyor.

Sonuç olarak, Mohamed Salah'ın uluslararası arenadaki yolu çelişkilerle dolu oldu. O, sadece Mısır'ın değil, tüm Arap dünyasının futbol sembolü olarak kabul ediliyor. Bir sonraki dünya kupası, onun büyük futbolcular arasındaki yerini belirleyecek olan nihai sınavı olacak.