Fas teknik direktörü Brezilya beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu

Okyanus ötesindeki yeşil sahalarda başlayan 2026 FIFA Dünya Kupası, ilk günlerden itibaren sürprizleri ve şiddetli mücadeleleriyle milyonlarca taraftarın ilgi odağında. C Grubu'nun ilk turunda Afrika kıtasının en düzenli ve tehlikeli takımlarından biri olan Fas Milli Takımı, dünya futbolunun kralları sayılan Brezilya ile karşılaştı ve 1-1'lik skorla sahadan beraberlikle ayrıldı. Dünya kamuoyu Faslıların direnişine hayran kalırken, takımın teknik direktörü Muhammed Uabi basın toplantısına katılarak bu tarihi maç hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Ünlü yerel Globo gazetesinin haberine göre, Afrikalıların hocası beraberliğe rağmen öğrencilerinin sahada sadece galibiyet için savaştığını özellikle vurguladı.

«Çocukların morali bozuk çünkü sadece kazanmak istiyorduk»

Fas Milli Takımı teknik direktörü, dünya devine karşı oynanan zorlu maçın ardından oyuncularının ruh hali ve oyun ritmi hakkında şunları söyledi:

«Sahada çok kaliteli ve anlamlı bir oyun sergiledik. Doğrusunu söylemek gerekirse hedefimiz bu maçtan üç puanla ayrılmaktı ancak futbol bazen beklenmedik sonuçlar doğuruyor. Maç bittikten sonra soyunma odasında çocuklarla konuştum ve biraz morallerinin bozuk olduğunu, keyiflerinin kaçtığını hissettim. Bu çok doğal çünkü öğrencilerim sahaya sadece galibiyet arzusuyla çıkmışlardı.

Bir sonraki turda İskoçya'ya karşı oynayacağımız önemli maça ideal bir şekilde hazırlanmalıyız. Bu nedenle bugünkü maçta tam olarak neyin eksik olduğunu derinlemesine analiz edip hatalarımız üzerinde durmadan çalışmaya devam edeceğiz.»

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Fas Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk verilerini ve yaklaşan maç takvimini yakından inceleyebilirsiniz:

Takım hocası İlk turdaki rakip ve skor Resmi alıntı kaynağı İkinci yarıdaki düşüşün nedeni Sıradaki rakip ve oyun stili Takımın ana hedefi Muhammed Uabi

(Fas) Brezilya

(1:1, mücadeleci beraberlik) Globo gazetesi Okyanus ötesindeki rahatsız edici sıcak hava İskoçya

(Brezilya'dan farklı stil) Bir sonraki maçta 3 puan almak

Hava durumu olumsuzluğu ve İskoçya'ya karşı yaklaşan sınav

Deneyimli uzman Muhammed Uabi, maçın ikinci yarısında takımların gösterdiği oyun temposunun düşmesini hem taktiksel hem de doğal yönleriyle açıkladı.

«İkinci yarıya gelindiğinde sahadaki tempo ve şiddet biraz düştü. Bu futbolda doğal bir durum, özellikle bugünkü gibi aşırı sıcak hava koşullarında futbolcuların çabuk yorulması kimse için sır değil. Bir sonraki karşılaşmada, Allah izin verirse, uzun zamandır beklenen üç puanı almayı umuyoruz. Gelecek rakibimiz İskoçlar, Brezilya Milli Takımı'ndan tamamen farklı, kendine has başka bir futbol tarzıyla oynuyorlar. Bunu iyi biliyoruz ve şimdiden onlara karşı hazırlık planımızı başlattık» diyerek sözlerini noktaladı Fas hocası.

Hatırlatalım, C Grubu'nun 2. turunda Fas Milli Takımı, 20 Haziran'da İskoçya ile karşılaşacak, grup aşamasının son 3. turunda ise 25 Haziran'da Haiti ile kozlarını paylaşacak.

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