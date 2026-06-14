Carlo Ancelotti, Fas ile berabere kalınan maçın ardından açıklama yaptı

ABD, Kanada ve Meksika'nın yeşil sahalarında başlayan 2026 FIFA Dünya Kupası, ilk günlerden itibaren milyonlarca taraftara beklenmedik ve heyecan verici anlar yaşatıyor. C Grubu 1. turu kapsamında beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya Milli Takımı, Afrika kıtasının güçlü temsilcisi Fas ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu ilginç ve taktiksel karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılan 'Pentacampeon'ların hocası Carlo Ancelotti, öğrencilerinin performansı ve kaybedilen puanlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ünlü yerel Globo gazetesinin haberine göre, tanınmış İtalyan teknik adam takımın eksikliklerini açıkça kabul etti.

«Fırsatlar yakaladık ancak hala çok çalışmamız gerekiyor»

Fas Milli Takımı'nın gösterdiği direniş ve öğrencilerinin performansı hakkında konuşan Carlo Ancelotti şunları söyledi:

«Maalesef maçın ilk yarısında takımımız beklediğimiz anlamlı oyunu sergileyemedi, çocuklar sahada biraz gevşekti. Ancak ikinci yarıda durumu önemli ölçüde düzelttik ve oyunun kontrolünü elimize almayı başardık.

Rakip kaleyi golle buluşturmak ve galibiyeti koparmak için birçok uygun fırsat yakaladık ancak bunları verimli kullanamadık. Önümüzdeki hedeflere ulaşmak için hala geliştirmemiz gereken çok şey olduğunu ve kendimiz üzerinde durmaksızın çalışmamız gerektiğini çok iyi anlıyoruz».

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Brezilya Milli Takımı'nın tarihi rekoru ve grup aşamasındaki bir sonraki kritik maçların takvimi hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Milli Takım Adı İlk turdaki rakip ve sonuç Resmi açıklamanın kaynağı Tarihi gelenek ve rekor 2. tur maçı ve tarihi 3. turdaki kritik maç Brezilya

(Pentacampeonlar) Fas

(1:1, beraberlik) Globo gazetesi

(Brezilya) 1934'ten beri Dünya Kupası açılış maçlarında yenilmedi • Haiti'ye karşı

(20 Haziran) • İskoçya'ya karşı

(25 Haziran) Fas

(Afrika temsilcisi) Brezilya

(1:1, beraberlik) — Afrika'nın en sert takımlarından biri • İskoçya'ya karşı

(20 Haziran) • Haiti'ye karşı

(25 Haziran)

Asırlık tarihi gelenek ve önümüzdeki kritik maçlar

Bu beraberlik Brezilyalı taraftarları biraz üzmüş olsa da, 'Sarı-Yeşilliler' yaklaşık bir asırlık büyük geleneklerini korumayı başardılar. Zira Dünya Kupaları tarihi analiz edildiğinde, Brezilya Milli Takımı 1934 yılından bu yana dünya şampiyonalarının açılış ve ilk maçlarında mağlubiyet acısı tatmayan tek dev olarak öne çıkıyor.

Sıradaki kritik maçların takvimi: C Grubu'nda heyecan dorukta. Puan kaybeden Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, 2. tur kapsamında 20 Haziran'da Haiti Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek, grup aşamasının son maçı olan 3. turda ise 25 Haziran'da İskoçya temsilcileriyle kozlarını paylaşacaklar. Fas Milli Takımı ise sırasıyla 20 Haziran'da İskoçya ile, ardından 25 Haziran'da Haiti ile yeşil sahada mücadele edecek.

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