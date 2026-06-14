Arman Tsarukyan, Tony Ferguson'ı erken nakavtla mağlup etti (video)

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Arman Tsarukyan, Tony Ferguson'ı erken nakavtla mağlup etti (video)

Karma Dövüş Sanatları (MMA) dünyasında ilkbahar-yaz sezonu, heyecan verici ve beklenmedik karşılaşmalara sahne oluyor. Özellikle dünyanın en güçlü organizasyonu kabul edilen UFC ve diğer prestijli liglerdeki maçlar, milyonlarca hayranı ekran başına kilitliyor. Bu unutulmaz ve heyecan dolu spor olaylarından biri ABD'nin Missouri eyaletindeki St. Louis şehrinde gerçekleşti. Burada düzenlenen prestijli «RAF-10» turnuvası kapsamında, UFC hafif sıklet sıralamasında ikinci sırada yer alan, Ermenistan ve Rusya adına dövüşen yetenekli dövüşçü Arman Tsarukyan oktagona çıktı.

Bu maçta rakibi, parlak kariyeri ve yenilmez karakteriyle MMA tarihinde sağlam bir yer edinen, eski UFC geçici şampiyonu efsanevi Tony Ferguson oldu.

İkinci rauntta teknik üstünlük ve «10:0» skoru

Her iki sporcunun hayranlarının merakla beklediği bu karşılaşma, ilk dakikalardan itibaren Arman Tsarukyan'ın bariz taktiksel ve fiziksel üstünlüğü altında başladı. Genç ve hırslı sporcu, oyun planını kusursuz bir şekilde uygulayarak rakibine neredeyse hiç şans tanımadı. Sonuç olarak, maçın ikinci raundunda baskıyı maksimuma çıkaran Tsarukyan, maçı erken bitirerek «10:0» gibi net bir skorla zaferini ilan etti.

Bu başarı, Arman için «RAF» ligi bayrağı altında çıktığı yedinci maçtaki bir diğer parlak galibiyet oldu. Emektar dövüşçü Tony Ferguson ise bu organizasyondaki ilk maçına talihsiz bir başlangıç yapmak zorunda kaldı.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla her iki dövüşçünün son performanslarını ve kariyer rakamlarını yakından inceleyebilirsiniz:

Dövüşçünün ismi ve statüsü

Temsil ettiği ülke

«RAF-10» turnuvası sonucu

«RAF» ligindeki maç sayısı

MMA'daki son maçı ve tarihi

Eski rakipleri ve alınan sonuç

Arman Tsarukyan


(UFC sıralamasında 2. sırada)

Ermenistan / Rusya

İkinci rauntta erken galibiyet

7 maç

Kasım 2025

Dan Hooker (Yeni Zelanda) — 2. rauntta pes ettirildi

Tony Ferguson


(Eski UFC yıldızı)

ABD

Mağlubiyet (10:0)

1 maç (İlk maç)

Ağustos 2024

Michael Chiesa (ABD) — 1. rauntta mağlup oldu

Sporcuların oktagona dönüşü: Geçmişe bakış

Belirtmek gerekir ki, yetenekli Arman Tsarukyan profesyonel MMA kariyerinde en son 2025 yılının Kasım ayında dövüşmüştü. O zaman Yeni Zelandalı tehlikeli dövüşçü Dan Hooker'ı tıpkı bugünkü gibi ikinci rauntta nakavt ederek konumunu sağlamlaştırmıştı. St. Louis'deki galibiyet, sporcunun hala zirve formunda olduğunu kanıtladı.

Efsanevi Tony Ferguson ise uzun bir aradan sonra ilk kez oktagona adım attı. Daha önce 2024 yılının Ağustos ayında Amerikalı Michael Chiesa'ya karşı mücadele etmiş ve ilk rauntta kaybederek büyük spora geçici bir ara vermişti. Hayranlar «El Cucuy»un dönüşünden büyük sonuçlar beklese de, gençlik ve hız yine galip geldi.

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Arman TsarukyanTony FergusonUFCABDSt. Louis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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