Montella, Avustralya mağlubiyeti sonrası takımına olan güvenini dile getirdi

·32·Spor
Montella, Avustralya mağlubiyeti sonrası takımına olan güvenini dile getirdi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasına başarısız bir başlangıç yaptı. Vincenzo Montella'nın öğrencileri, 1. hafta kapsamında Avustralya ile karşı karşıya geldi ve sahadan 0-2 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Türk taraftarlar arasında farklı görüşler dile getirilirken, teknik direktör maç hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

A Spor, Montella'nın maç sonu açıklamalarına yer verdi. İtalyan teknik adam, oyunun taktiksel açıdan Türkiye'nin beklediği senaryoda ilerlemediğini vurguladı. Avustralya'nın savunmada temkinli oynayıp uygun fırsatı kollayacağını önceden bildiğini ifade etti.

“Oyun taktiksel açıdan beklediğimiz gibi gitmedi. Savunmada bekleyip uygun pozisyon kollayacaklarını biliyorduk. Kontrataklardan faydalandılar. İki gol yedik ve sonuçtan dolayı çok üzgünüz” dedi Montella.

Gerçekten de Avustralya bu maçta daha disiplinli bir savunma ve hızlı kontrataklara dayandı. Türkiye ise topa sahip olmaya çalışsa da rakip ceza sahası çevresinde gerekli baskıyı yaratamadı. Bu tür maçlarda ilk gol çok önemlidir. Avustralya ise fırsatlarını iyi değerlendirerek maçın kaderini lehine çevirdi.

Türkiye için bu mağlubiyet ağır karşılandı. Çünkü takım turnuvaya büyük umutlarla gelmişti ve kadroda Avrupa'nın güçlü liglerinde oynayan yetenekli oyuncular var. Ancak Dünya Kupası'nda her maç ayrı bir sınavdır. Kağıt üzerindeki kadro, isimler ve tahminler sahadaki sonucu garanti etmez.

Buna rağmen Montella, takımının performansından tamamen memnuniyetsiz olmadığını belirtti. Futbolcuların yürekten oynadığını, sahada mücadele ettiğini ve zihinsel olarak pes etmediklerini vurguladı.

“Takımımız sahada yürekten oynadı. Eğer bu ruhla devam edersek, istediğimiz sonuçları almaya başlayacağız. Bir sonraki maçta daha iyi bir performans sergileyeceğiz” dedi Türkiye teknik direktörü.

Bu sözler, teknik direktörün hala takımına inandığını gösteriyor. Montella için en önemli husus, futbolcuların moralini bozmamak ve onları bir sonraki maçlara psikolojik olarak hazırlamak. Dünya Kupası grup aşamasında ilk maçtaki mağlubiyet durumu zorlaştırır ancak her şeyi bitirmez.

Türkiye'nin önünde hala iki önemli maç var. 2. hafta takım 20 Haziran'da Paraguay ile karşılaşacak. Bu maç Türkiye için belirleyici bir öneme sahip olabilir. Eğer Montella'nın öğrencileri gruptan çıkma şansını korumak istiyorsa, Paraguay karşısında olumlu bir sonuç almak zorundalar.

3. haftada ise Türkiye 26 Haziran'da ABD milli takımı ile kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ülkeye karşı oynanacak maç da kolay olmayacak. Bu nedenle Türkiye artık her detaya ciddi yaklaşmalı, savunmadaki hataları azaltmalı ve hücumda daha net hareket etmeli.

Avustralya maçı sonrası Montella'nın önünde birkaç önemli görev var. Öncelikle takımın moralini düzeltmek gerekiyor. Ardından savunmadaki boşluklar analiz edilmeli ve kontrataklara karşı önlemler geliştirilmeli. Aynı zamanda hücum hattında hız, yaratıcılık ve son vuruşlarda isabet aranıyor.

Türk taraftarların takımdan daha fazlasını beklemesi doğal. Çünkü bu kadro büyük bir potansiyele sahip. Ancak Montella'nın da belirttiği gibi, asıl önemli olan takımın sahada yürekten oynamaya devam etmesi; sonuçlar da beraberinde gelecektir.

Dünya Kupası uzun bir turnuva ve her takım zor anlardan geçer. Türkiye için Avustralya mağlubiyeti acı verici oldu ancak bu henüz nihai sonuç değil. Şimdi tüm dikkatler Paraguay maçına çevrildi. İşte bu maç, Türkiye'nin gelecekteki kaderi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Montella ve öğrencileri için fazla zaman yok. Hatalardan ders çıkarmak, taraftarların güvenini geri kazanmak ve gruptaki durumu lehine çevirmek gerekiyor. Türkiye milli takımı için Dünya Kupası artık gerçek bir karakter sınavına dönüştü.

Vincenzo MontellaTürkiyeAvustralyaDünya KupasıA Spor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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