Eski Kazak futbolcu Özbekistan'ın Dünya Kupası şansını değerlendirdi

2026 Dünya Kupası başladı ve futbol dünyası bir aydan fazla sürecek büyük bir şölene daldı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuva 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu yılki turnuva tarihi bir öneme sahip; ilk kez 48 milli takım katılıyor.

Son dünya şampiyonu Arjantin unvanını korumaya çalışacak. Aynı zamanda Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz ve Brezilya gibi devlerin de şampiyonluk için ciddi bir mücadele vermesi bekleniyor. Elbette Orta Asya taraftarları için ana odak noktası, Özbekistan milli takımının tarihi ilk katılımı.

Saygın Sports.kz sitesi, Kazakistan Kupası sahibi ve eski milli futbolcu Vyacheslav Erbes ile bir röportaj yaparak 2026 Dünya Kupası favorileri, Brezilya'nın şansları, Özbekistan'ın gruptaki durumu ve yeni format hakkında görüşlerini aldı.

Erbes'e göre, bu turnuvanın ana favorileri olarak öncelikle Fransa ve İspanya'yı saymak mümkün. Bununla birlikte, şahsen İngiltere milli takımını her zaman desteklediğini de gizlemedi.

“Bence bu turnuvanın ana favorileri Fransa ve İspanya milli takımları. Ayrıca çok sevdiğim İngiltere'yi de bu listeye eklerdim. Bu takımı her zaman destekliyorum” dedi Erbes.

Gerçekten de Fransa son yıllarda dünya futbolunun en istikrarlı takımlarından biri haline geldi. Kylian Mbappé liderliğindeki Fransızlar her rakip için ciddi bir tehdit oluşturuyor. İspanya ise yeni nesil oyuncularıyla tekrar zirveyi hedefliyor. İngiltere de güçlü kadrosu, deneyimli oyuncuları ve genç yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Şampiyonluk konusunda ise Erbes, İspanya'yı seçeceğini belirtti. Ona göre İspanyol futbolu altın çağını bir kez daha yaşayabilir.

“Tahmin yürütecek olursam İspanya'yı seçerdim. 2008'den itibaren Avrupa ve dünya şampiyonalarında üst üste üç kez zirvede yer aldılar. Bence o dönemi tekrar etme zamanı geldi” dedi eski futbolcu.

Bilindiği üzere İspanya, 2008 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak futbol tarihinin en güçlü nesillerinden birini oluşturmuştu. Mevcut kadroda Lamine Yamal, Pedri, Gavi ve Nico Williams gibi yeni nesil temsilciler var. Bu yüzden İspanya'dan yine büyük başarılar beklemek doğal.

Sohbet sırasında Erbes'e hangi takımların sürpriz yapabileceği de soruldu. Bu konuda Portekiz'den bahsetti ancak bu takımı “gizli aday” değil, favoriler arasında görmenin daha doğru olacağını vurguladı.

“Belki Portekiz'i söyleyebiliriz. Dürüst olmak gerekirse çok güçlü bir kadroları var, bu yüzden onları gizli bir takımdan ziyade favoriler arasına dahil etmek daha doğru olur” dedi.

Portekiz gerçekten de güçlü bir kadroya sahip. Takımda Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão ve Rúben Dias gibi üst düzey oyuncular bulunuyor. Bu nedenle Portekiz, her rakibe karşı söz sahibi olabilecek bir takım olarak görülüyor.

Erbes, orta seviye takımlardan büyük sansasyonlar beklemediğini de ifade etti. Ona göre bu tür takımların en büyük başarısı son 16 turuna ulaşmak olabilir. Çünkü yeni format nedeniyle artık 1/16 final aşaması da eklendi.

Bu görüşün de bir temeli var. 48 takımlı formatta daha fazla takım play-off'a çıkma şansına sahip olacak. Ancak üst turlarda deneyim, kadro derinliği, taktiksel hazırlık ve bireysel yetenek belirleyici rol oynuyor.

Favoriler arasında başarısız olabilecek takım sorulduğunda Erbes, Brezilya'yı işaret etti. Ona göre “Seleção” ciddi bir rakiple karşılaştığında zor durumda kalabilir.

“Saydığım favoriler arasında kimsenin tamamen başarısız olacağını düşünmüyorum. Sadece erken aşamalarda birbirleriyle karşılaşırlarsa bu durum yaşanabilir. Diğer favoriler arasından ise Brezilya için bu şampiyonanın başarısız geçebileceğini düşünüyorum. Tahminimce ciddi bir rakiple karşılaştıkları an mağlup olacaklar” dedi Erbes.

Brezilya her Dünya Kupası'nda özel bir ilgi odağıdır. Ancak son turnuvalarda takım taraftarların beklediği sonuçları alamıyor. Bu yüzden bu sefer de Brezilya etrafında birçok soru işareti var. Kadroda yetenekli oyuncular var ancak büyük maçlarda istikrar ve takım oyunu temel kriter olmaya devam ediyor.

Erbes, turnuvanın gol kralı adayları olarak Harry Kane ve Kylian Mbappé'yi gösterdi. Her iki oyuncunun da kendi milli takımlarının lider forvetleri olduğunu ve duran toplarda da aktif rol aldıklarını vurguladı.

“Harry Kane ve Kylian Mbappé'ye güveniyorum. Onlar takımlarının lider golcüleri ve duran topları da genellikle kendileri kullanıyorlar” dedi.

Kane İngiltere'nin ana gol umuduysa, Mbappé Fransa'nın en tehlikeli silahı olarak görülüyor. Her ikisi de büyük turnuvalarda kritik anlarda sahneye çıkabilen oyuncular. Bu yüzden gol krallığı yarışında ön sıralarda olmaları bekleniyor.

Sohbetin Orta Asya taraftarları için en ilgi çekici kısmı elbette Özbekistan milli takımı hakkındaydı. Erbes, Özbekistan'ın Dünya Kupası'na katılmasını büyük bir başarı ve ülke futbol tarihine geçecek bir olay olarak değerlendirdi.

“Özbekistan'ın Dünya Kupası'na katılması ülke için büyük bir başarı, tarihe geçecek bir olay. Ancak çok zor bir gruba düştüler. Eğer şans yanlarında olursa üçüncülükle bir üst tura çıkabilirler. Ama şahsen grupta sonuncu olacaklarını düşünüyorum” dedi eski futbolcu.

Elbette bu görüş Özbek taraftarlar için hoş gelmeyebilir. Ancak Dünya Kupası'nda her uzman kendi analizine, rakiplerin gücüne ve deneyim faktörlerine dayanarak yorum yapar. Özbekistan için grup gerçekten kolay değil. Milli takımımız güçlü rakiplerle karşılaşacak ve her maçta maksimum hazırlık gerekecek.

Bununla birlikte, Özbekistan'ın bu turnuvadaki katılımı zaten tarihi bir öneme sahip. Taraftarlar için ana umut, takımın sahada karakter göstermesi, sonuna kadar savaşması ve fırsatları değerlendirmesi. Eğer “Beyaz Kurtlar” disiplinlerini, hızlarını ve birlikteliklerini sergileyebilirlerse her rakibe karşı mücadele edebilirler.

Erbes, 48 takımlı yeni format hakkında da görüş bildirdi. Ona göre bu format, özellikle Dünya Kupası'na normalde katılamayan veya nadiren katılan takımlar için büyük bir fırsat.

“Bu, Dünya Kupası'na neredeyse hiç katılamayan veya nadiren giden takımlar için büyük bir artı, şansları artıyor. 1/16 final aşaması eklendi, maç sayısı arttı. İzleyiciler için bu kesinlikle ilginç; daha fazla futbol, daha fazla duygu” dedi.

Gerçekten de yeni format futbol coğrafyasını genişletti. Artık daha fazla ülke Dünya Kupası atmosferini hissedecek, yeni futbol pazarları açılacak ve taraftarlar daha fazla maçın keyfini çıkaracak. Özellikle ilk kez Dünya Kupası'na katılan takımlar için bu büyük bir motivasyon kaynağı.

Ancak Erbes, bu formatın olumsuz yönüne de dikkat çekti. Ona göre bir sezonda kulüp ve milli takım maçlarıyla 60-70 maça çıkan futbolcular için bu format ek bir fiziksel yük oluşturuyor.

“Ancak sezon boyunca tüm turnuvaları topladığınızda 60-70 maç oynayan futbolcular için bu ek bir yük, birkaç maç daha demek. Yine de herkes tamamen karşı olsaydı bu format uygulanmazdı diye düşünüyorum” diye ekledi Erbes.

Bu da doğru bir yaklaşım. Modern futbolda takvim giderek sıkışıyor. Futbolcular kulüpte lig, kupa, Avrupa kupaları; milli takımda ise elemeler ve uluslararası turnuvalarda yer alıyor. Dünya Kupası'nda maç sayısının artması ise yıldız oyunculara daha fazla sorumluluk yüklüyor.

Böylece Vyacheslav Erbes, 2026 Dünya Kupası hakkında bir dizi ilginç görüş paylaştı. İspanya'yı şampiyonluk için ana aday olarak görürken Fransa ve İngiltere'yi de favoriler arasına ekledi. Portekiz'i güçlü kadrolu bir takım olarak değerlendirdi, Brezilya'nın ise beklenenden erken tökezleyebileceğini belirtti.

Özbekistan hakkındaki görüşü ise iki yönlü karşılanabilir. Bir yandan milli takımımızın turnuvaya katılımını tarihi bir başarı olarak kabul etti. Diğer yandan gruptaki şanslarını temkinli değerlendirdi. Ancak futbolun güzelliği de burada; sahada tahminler değil, maçın sonucu belirleyicidir.

Artık tüm dikkatler Dünya Kupası sahalarına çevrildi. Favoriler statülerini kanıtlamalı, yeni katılanlar ise tüm dünyaya kendilerini göstermeli. Özbekistan için bu turnuva tarihi bir sınav, büyük bir fırsat ve yeni nesil için devasa bir sahnedir.