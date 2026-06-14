Islam Makhachev Temmuz ayında dövüşmeye hazır olduğunu açıkladı

UFC şampiyonu Islam Makhachev, bir sonraki dövüşü hakkındaki söylentilere yanıt verdi. 77 kg kategorisinde mücadele eden Rus dövüşçü, Temmuz ayında oktagona dönmeye hazır olduğunu duyurdu.

Red Corner MMA YouTube kanalına verdiği röportajda 34 yaşındaki Makhachev, bazı rakiplerin ve medyanın iddialarına cevap verdi. Bazı dövüşçülerin sürekli “dövüşü kabul et” dediğini ancak UFC tarafından henüz resmi bir sözleşme gönderilmediğini belirtti.

Makhachev, UFC'de dövüş organizasyonunun sadece sözlerle gerçekleşmediğini vurguladı. Bir dövüşçünün sadece istemesiyle bir sonraki turnuvaya dahil olamayacağını, taraflar arasında net bir anlaşma ve resmi sözleşme olması gerektiğini ifade etti.

“Kabul ediyorum ama sözleşme yok. Neyi kabul edeyim? Bana sözleşmeyi göndersinler” dedi Makhachev.

Şampiyon sağlık durumu hakkında da konuştu. Şu an ciddi bir sakatlığı olmadığını, sadece elinde eski bir sorun bulunduğunu belirtti. Ancak bu sakatlık dövüşleri iptal etmek veya ertelemek için bir neden değil. Makhachev, operasyonu kariyerini noktaladıktan sonra yaptıracağını söyledi.

Dövüşçü şu anda antrenman kampında olduğunu ve Temmuz ayında dövüşe hazır olacağını belirtti. Ancak bir sonraki rakibinin kim olacağı henüz belli değil. Makhachev, potansiyel adaylar olarak Ian Garry veya Morales'in isminin geçtiğini söyledi.

Aynı zamanda şampiyon, rakip seçimini kendisinin yapmadığını vurguladı. Ona göre bu konu tamamen UFC yönetiminin kararına bağlı.

“Bu benim karar vereceğim veya seçeceğim bir şey değil. Hazırım, sözleşmeyi gönderin” dedi Makhachev.

Böylece Islam Makhachev, bir sonraki dövüşüne hazır olduğunu açıkça ifade etti. Artık her şey UFC'nin resmi kararına ve sözleşmenin sunulmasına bağlı. Şampiyonun dediği gibi, konuşulan çok şey var ama kağıt gelmeden bu “dövüş resmen olacak” anlamına gelmiyor.