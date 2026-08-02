Çin’de Bir Kadın, Oğlunun Düğününde Gelinini Aslında Kaybettiği Kızı Olduğunu Fark Etti

31 Mart 2021 tarihinde Çin'in Jiangsu eyaletinde gerçekleşen bir düğün töreni, beklenmedik bir olay nedeniyle tamamen farklı bir boyut kazandı. Kutlama en coşkulu anını yaşıyor, misafirler sevinçle doluydu; gelin ve damat ise yeni bir hayata doğru ilk adımlarını atıyorlardı. Ancak tam o anda yaşanan olay, sadece iki gencin değil, iki ailenin de kaderini tamamen değiştirdi.

Her şey damadın annesinin gelinin elindeki doğum lekesine dikkat etmesiyle başladı. Bu iz, kadına yirmi yıldan uzun süre önce ortadan kaybolan ve her gün özleyip gözyaşı döktüğü küçük kızını hatırlattı. Bir an için afalladı ve yıllardır kalbinde yaşattığı acı yeniden canlandı.

Anne titreyen bir sesle gelinin anne babasına yaklaşarak onların hayatını altüst edebilecek şu soruyu sordu:

— “Kızınızı evlat edindiniz mi?”

Bu soru gelinin anne babasını derin bir düşünceye sevk etti. Çünkü onlar yıllar boyunca herkesten, hatta kızın kendisinden bile bir sırrı saklıyorlardı. Sonunda gerçek ortaya çıktı: Yıllar önce yol kenarında kimsesiz kalmış küçük bir kız bulmuşlar ve onu kendi evlatları gibi sevgiyle büyütmüşlerdi.

Gelin gerçek annesini bulduğunu anladığı anda, düğündeki sevinç hissi gözyaşlarına yerini bıraktı. Bu buluşmayı hayatındaki en mutlu ve en dokunaklı an olarak nitelendirdi. Ancak tam o sırada herkesin aklında tek bir soru belirdi: şimdi düğünün akıbeti ne olacak? Sonuçta onlar kardeş değil miydiler?

İşte tam bu noktada kader bir kez daha beklenmedik bir sürpriz yaptı. Anlaşıldığı üzere, kızını kaybettikten sonra evlat acısına dayanamayan anne, daha sonra bir erkek çocuk evlat edinmiş ve onu kendi evladı gibi büyütmüştü. Demek ki damat ile gelin arasında hiçbir kan bağı yoktu.

Bu nedenle düğün töreni iptal edilmedi. Aksine bu tören, sadece iki gencin evlilik kutlaması değil, yirmi yıllık ayrılığın ardından anne ile kızın yeniden kavuştuğu ve bütün bir ailenin tekrar birleştiği unutulmaz bir güne dönüştü.

Anne, kızının hangi şartlarda kaybolduğu konusunda hiçbir zaman kamuoyuna detaylı bilgi vermedi. Kendi ifadesine göre, geçmişteki acı ve keder geride kalmıştı; en önemlisi ise kızının canlı, sağlıklı ve mutlu olmasıydı.

Bu olay resmi olarak belgelenmiş olup, detayları aralarında Oriental Daily gibi yayın organlarının da bulunduğu bir dizi uluslararası medya kuruluşunda yer bulmuştur. Bu olay, çoğu kişi tarafından kaderin en etkileyici ve mucizevi hikayelerinden biri olarak değerlendirilmektedir.