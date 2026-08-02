Julián Álvarez kariyerine nerede devam etmek istiyor

Arjantin millî takımı ve Atlético Madrid'in golcüsü Julián Álvarez, bir kez daha takım değiştirerek kariyerine başka bir dev kulüpte devam etmek istediğini açıkça dile getirdi. ESPN'in haberine göre futbolcunun hayalindeki ana adres olarak Barcelona gösteriliyor, ancak bu durum transfer piyasasında keskin bir rekabete yol açıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, 2024 yılında Julián Álvarez Manchester City'den ayrılıp 82 milyon sterlin karşılığında Atlético Madrid'e transfer olmuştu. Bu kararının arkasındaki temel neden, Erling Haaland'ın gölgesinde kalmak istememesi ve takımın ana kahramanı olma arzusuydu. Ancak Madrid kulübündeki ilk dönemi golcünün planladığı kadar pürüzsüz geçmedi.

Atlético'daki zorluklar

Diego Simeone'nin takımında başrol oynamaya başlamasına rağmen Álvarez en iyi özelliklerini tamamen sergileyemiyor. Madrid ekibinin hücum oyuncusunun oyun tarzına tam olarak uyum sağlayamaması, sonuçlarına da yansıdı. Çıkış sezonunda La Liga 'da etkileyici bir şekilde 17 gol atarken, sonraki sezonda bu sayı 8'e düştü.

Şu anda 26 yaşına basan ve en iyi sportif formuna ulaşan Arjantinli futbolcu, yine yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğunun farkına vardı. Hırsları her zaman yüksek olan oyuncu, kupalar için savaşmayı ve potansiyelini maksimum düzeyde sergilemeyi amaçlıyor.

Barcelona seçeneğinin avantajları

ESPN'in haberine göre futbolcunun kendisi özellikle Barcelona takımına transfer olmayı tercih ediyor. Katalan ekibinin de bu ilgiyi gizlememesi nedeniyle Atlético Madrid yönetimiyle ilişkiler gerildi. Madridliler golcüsünü baş rakibine satmak istemiyor ve transferin önüne geçmek için her türlü önlemi almaya hazır.

Bu durumda İngiltere Premier Ligi'nin yeni şampiyonu Arsenal kulübü de adaylar arasında anılıyor. Ancak analistlere göre Londra kulübünün bu transfer savaşında yer almaması daha iyi olur. Julián Álvarez tarzı itibarıyla tam olarak Barcelona takımına uyuyor ve önüne koyduğu büyük hedeflere Spotify Camp Nou Stadyumu'nda ulaşma olasılığı oldukça yüksek.

Álvarez'in kendisi de Arjantin millî takımı formasıyla 2026 Dünya Kupası elemeleri sırasındaki röportajlarında duruma açıklık getirmişti. Golcü, hayallerini gerçekleştirme yolunda, "Her zaman dürüst olmaya çalışıyorum. Atlético yetkilileriyle gereken görüşmeyi gerçekleştirdim. Sanırım herkes için en uygun yol bu transferdir" demişti.