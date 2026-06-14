Barcelona, Bradley Barcola için PSG'ye resmi teklif gönderdi

·1·Spor
Barcelona, Bradley Barcola için PSG'ye resmi teklif gönderdi

Avrupa futbolunda transfer dönemi giderek ısınıyor ve dev kulüpler arasındaki rekabet şiddetleniyor. Yaz transfer döneminin ana gündem maddelerinden biri olarak yeniden Katalan devi Barcelona öne çıkmaya başladı. Kıtanın önde gelen spor yayınlarının aktardığı son bilgilere göre, "Blaugrana" ekibi, Fransa'nın son şampiyonu PSG formasıyla sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken yetenekli genç kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı kadrosuna katmayı ciddi şekilde planlıyor.

Katalanlar sadece ilgi göstermekle kalmadı, aynı zamanda bu transferi gerçekleştirmek için ilk resmi adımı da attı.

PSG 50 milyon euroluk mega teklifi reddetti

İçeriden gelen bilgilere göre, Barcelona yönetimi Fransız yetenekli futbolcunun transferi için Paris kulübüne 50 milyon euro değerinde ilk resmi mali teklifi sundu. Ancak PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve kulüp yetkilileri bu seçeneği kesin bir dille reddetti. Paris devinin, geleceği parlak yıldızını bu bedel karşılığında kolayca bırakmak istemediği ve oyuncunun bonservis bedelini çok daha yüksek gördüğü belirtiliyor.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Bradley Barcola'nın geçtiğimiz sezonki başarısını ve Fransa Ligi'ndeki liderlerin durumunu yakından inceleyebilirsiniz:

Transfer hedefi

Futbolcunun mevkisi

İlk resmi teklif tutarı

PSG yönetiminin kararı

Fransa Ligue 1 şampiyonu (Geçen sezon)

İlk dörtteki diğer takımlar

Bradley Barcola

Genç kanat oyuncusu


(Kanat forvet)

50 milyon euro

Teklif reddedildi


(Transfer durduruldu)

PSG (Paris)


(Barcola ile birlikte)

2. sıra: Lens


3. sıra: Lille


4. sıra: Lyon

Fransa şampiyonu Katalonya'ya mı gidiyor?

Hatırlatmak gerekir ki, geride kalan sezon Bradley Barcola için oldukça başarılı ve kupalarla dolu geçti. Yetenekli futbolcu, PSG ile birlikte Fransa'nın en üst ligi olan Ligue 1'de altın madalya kazanarak şampiyonluk coşkusu yaşadı. O sezonun puan durumunda Paris ekibini sırasıyla Lens (ikinci), Lille (üçüncü) ve Lyon (dördüncü) takip etmişti. Kabul etmek gerekir ki, bu kadar güçlü bir rekabet ortamında Barcola oyunuyla fark yarattı ve bu yüzden Barcelona scoutlarının radarına girdi.

Katalan kulübünün bir sonraki adımının ne olacağı henüz bilinmiyor ancak İspanyollar Barcola için mücadeleyi kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Belki de önümüzdeki günlerde Barcelona tarafından güncellenmiş ve daha cazip bir teklif PSG masasına gelecektir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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