Almanya, 2026 Dünya Kupası'na farklı başladı: Curaçao hezimete uğradı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması başladı. Turnuvanın favorilerinden biri olan Almanya, ilk maçında turnuvanın yeni ekiplerinden Curaçao ile karşılaştı ve sahadan 7-1'lik farklı bir galibiyetle ayrıldı. Julian Nagelsmann'ın öğrencileri, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutarak grup aşamasının ilk maçında iddiasını ortaya koydu. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Karşılaşma Almanlar için oldukça başarılı başladı. Maçın henüz 6. dakikasında Felix Nmecha perdeyi açan isim oldu. Borussia Dortmund orta sahası, Florian Wirtz ile girdiği verkaç sonrası ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Almanya baskısını sürdürse de Curaçao beklenmedik bir şekilde skoru eşitledi. Livano Comenencia'nın şutu Manuel Neuer'i mağlup etti ve turnuvanın ilk sürprizlerinden biri gerçekleşti.

Alman panzerinin cevabı

Yenilen golün ardından Almanya vites yükseltti. Goal.com'un haberine göre, savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck kornerden gelen topu kafayla ağlara göndererek takımını tekrar öne geçirdi. İlk yarının sonlarına doğru Felix Nmecha ceza sahası içinde yerde kalınca kazanılan penaltıyı Kai Havertz gole çevirdi ve skor 3-1'e geldi.

İkinci yarı başlar başlamaz Jamal Musiala, Joshua Kimmich'in harika pasını değerlendirerek dördüncü golü kaydetti. Bu gol Curaçao'nun direncini tamamen kırdı. Maçın sonlarına doğru Nathaniel Brown milli formayla ilk golünü atarken, oyuna sonradan giren Deniz Undav da tabelaya adını yazdırdı. Maçın skorunu belirleyen gol ise duble yapan Kai Havertz'den geldi.

Bu galibiyet Almanya için stratejik açıdan oldukça önemliydi. Takım sadece üç puan almakla kalmadı, aynı zamanda averaj konusunda da büyük bir avantaj elde etti. Jamal Musiala ve Florian Wirtz gibi genç yıldızların performansı uzmanlar tarafından övgüyle karşılandı. Özellikle Felix Nmecha ve Nathaniel Brown gibi yeni isimlerin ilk 11'deki güven veren oyunu, Julian Nagelsmann için yeni seçenekler oluşturuyor.

Curaçao için bu maç büyük bir tecrübe oldu. Farklı mağlubiyete rağmen Manuel Neuer'in kalesine gol atmak, turnuvanın yeni takımı için tarihi bir an olarak kayıtlara geçti. Almanya ise bir sonraki turda grubun diğer rakiplerine karşı daha ciddi bir hazırlık yapacağının mesajını verdi. Bu galibiyet, Alman taraftarların şampiyonluk inancını daha da artırdı.