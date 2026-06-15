Katar, İsviçre ile berabere kalarak FIFA sıralamasında Özbekistan'ı geride bıraktı

Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında tüm hızıyla devam eden 2026 Dünya Kupası grup maçları, sürpriz sonuçlarıyla sadece taraftarları şaşırtmakla kalmıyor, aynı zamanda FIFA genel sıralamasında da ciddi değişikliklere yol açıyor. Turnuvanın 1. turu kapsamındaki karşılaşmada Asya kıtasının temsilcisi Katar, Avrupa'nın güçlü ve disiplinli takımlarından İsviçre ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli ve dramatik geçen maçta Asyalılar büyük bir irade göstererek son saniyelerde gol bulmayı başardı ve mağlubiyetten kurtuldu: 1-1.

Bu önemli puan, Katar milli takımı için uluslararası arenada çok büyük ve beklenmedik bir hediye oldu.

Güçlü rakiple beraberlik ve sıralama sıçraması

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından geliştirilen özel matematiksel formülün kendine has sırları var. Buna göre, milli takımlar kendilerinden çok daha üstün ve güçlü rakiplere karşı olumlu sonuçlar (galibiyet veya beraberlik) aldıklarında, onlara çok yüksek puanlar verilir. Genellikle böyle bir başarı, takımların hanesine +3 ile +10 puan arasında ekleme yapabilir.

Tam da bu kural nedeniyle, dünya sıralamasında 19. sırada yer alan güçlü İsviçre ile berabere kalan Katar, puanını önemli ölçüde artırdı.

Aşağıdaki analitik spor tablosu aracılığıyla bu beraberlik sonrası FIFA sıralamasında meydana gelen değişiklikleri ve Özbekistan milli takımının mevcut durumunu inceleyebilirsiniz:

Milli Takım Adı Maç sonucu Yeni FIFA sıralaması Yükseldiği basamaklar Maç öncesi gerçek sıra (Sıralama) Katar

(Julen Lopetegui'nin öğrencileri) 1 : 1

(İsviçre ile) 50. sıra

(Asya temsilcisi) +6 basamak

(Pozitif sıçrama) Güçlü rakiple karşılaşma Özbekistan

(Beyaz Kurtlar) Turnuva detayları 51. sıra Değişiklik yok Katar'ın bir basamak altında

Beyaz Kurtlar bir basamak geriledi

İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui yönetimindeki Katar milli takımı, bu beraberlik sayesinde FIFA dünya sıralamasında tam 6 basamak yükselerek 50. sıraya yerleşti. Bu keskin yükseliş sonucunda ne yazık ki milli takımımızı da geride bıraktılar. Şu an itibarıyla ülkemizin temsilcileri olan Beyaz Kurtlar, listenin 51. sırasında yer alıyor.

Turnuva daha uzun süre devam edecek ve umuyoruz ki vatandaşlarımız da sonraki maçlarda parlak zaferler kazanarak konumlarını daha da yukarı taşıyacaklar.

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