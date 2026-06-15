Fildişi Sahili son dakika golüyle Ekvador'u mağlup etti

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Fildişi Sahili son dakika golüyle Ekvador'u mağlup etti

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda E Grubu'ndaki ilk maçlar büyük heyecan ve dramatik anlarla sona erdi. Grubun ilk karşılaşmasında Almanya'nın Curaçao'yu 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmesinin ardından sıra ikinci eşleşmeye gelmişti. ABD'nin Philadelphia kentindeki görkemli Lincoln Financial Field stadyumunda, Afrika'nın güçlü temsilcisi Fildişi Sahili ile Güney Amerika'nın dirençli takımı Ekvador karşı karşıya geldi. İki tarafın da durmak bilmeyen atakları ve kıran kırana mücadelesiyle geçen maç, son saniyelerde beklenmedik bir şekilde sonuçlandı.

Amad Diallo'dan 90. dakikada muhteşem gol

Maçın normal süresi neredeyse tamamlanmışken ve her iki takım taraftarı da beraberliğe razı olmuşken sahada gerçek bir mucize yaşandı. Karşılaşmanın tam 90. dakikasında Fildişi Sahili'nin yetenekli kanat oyuncusu Amad Diallo, rakip savunmadaki küçük bir hatayı iyi değerlendirerek Ekvador ağlarını havalandırmayı başardı: 1-0.

Bu tek altın gol, 'Filler'e turnuvadaki ilk ve çok kritik 3 puanı kazandırdı ve onları averajla Almanya'nın ardından 2. sıraya taşıdı. Ekvadorlu oyuncular ise sergiledikleri iyi oyuna rağmen sahadan mağlup ayrılmak zorunda kaldılar.

Aşağıdaki resmi spor analizi notu aracılığıyla maçın detaylı raporuna ve kadrolara göz atabilirsiniz:

Turnuva detayları ve tarihi

Maçın oynandığı stadyum ve şehir

Maçın nihai resmi skoru

Galibiyet golünü atan kahraman

E Grubu 1. tur diğer sonucu

Fildişi Sahili'nin bir sonraki rakibi

Dünya Kupası 2026, E Grubu


(15 Haziran, 1. tur maçı)

Lincoln Financial Field


(Philadelphia, ABD)

Fildişi Sahili 1 : 0 Ekvador

Amad Diallo


(90. dakika, 1:0)

Almanya — Curaçao


(7 : 1 skoruyla)

Almanya Milli Takımı


(20 Haziran günü)

Teknik direktörlerin sahaya sürdüğü kadrolar

Bu çetin mücadelede her iki takımın hocası da en güçlü ve tecrübeli oyuncularını sahaya sürmüştü. İşte maçın ilk dakikalarından itibaren sahada olan resmi kadrolar:

Fildişi Sahili Milli Takımı:

Fofana, Doue, Singo, Agbadu, Konan, Diomande, Fofana, Kessie, Toure, Pepe, Wahi.

Ekvador Milli Takımı:

Galindez, Ordonez, Pacho, Hincapie, Minda, Franco, Caicedo, Pedro, Plata, Yeboah, Valencia.

Böylece E Grubu'nda ilk tur maçları tamamlanmış oldu. Futbolseverleri daha şiddetli maçlar bekliyor. Hatırlatalım, 2. tur kapsamında 20 Haziran'da grup liderleri Almanya ve Fildişi Sahili karşı karşıya gelirken, 21 Haziran'da ise mağlup olan Curaçao ve Ekvador ilk puanları için mücadele edecekler.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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