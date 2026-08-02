Randal Kolo Muani Torino kulübüne transfer olmaya çok yakın

Fransa millî takımının golcüsü Randal Kolo Muani, sağlık kontrolünden geçmek üzere Torino'ya geldi. Football Italia'nın haberine göre, İtalyan kulübü Juventus, Paris Saint-Germain ile oyuncunun transferi konusunda 38 milyon euro garanti ödeme ve ek bonuslar karşılığında anlaşmaya vard。“ Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Cumartesi akşamı Torino Havalimanı'na inen Fransız forvet, doğrudan kulübün J-Medical merkezine gitti. Uzmanlar oyuncunun fiziksel durumunu kapsamlı bir şekilde kontrol ediyor. Bu transferin toplam maliyetinin bonuslarla birlikte 50 milyon euroyu bulması bekleniyor.

Transfer detayları ve sözleşme yapısı

İki Avrupa devi arasında uzun süren müzakerelerin ardından Juventus yönetimi, ilk aşamadaki kiralık planından vazgeçerek oyuncuyu doğrudan bonservisiyle kadro sezonuna katmaya karar verdi. Paris Saint-Germain kulübünün taleplerini karşılamak amacıyla taraflar, 38 milyon euro garanti tutar ve 12 milyon euro ek bonus şartında uzlaştı.

Paris kulübünde formasını düzenli giyemeyen ve teknik direktörün taktiğine uyum sağlayamayan golcü için bu transfer kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Juventus ise yeni sezon öncesi hücum hattını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Önceki deneyim ve gelecekteki planlar

Torinolu taraftarlar Randal Kolo Muani ismine yabancı değil. O, daha önce 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Juventus forması giymiş ve Serie A'da çıktığı 16 maçta 8 gol kaydetmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz sezon ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da kiralık olarak forma giymişti.

Kulüp yetkilileri oyuncunun potansiyelini uzun süredir yakından takip ediyordu. Sağlık kontrolleri ve resmi evrak işlemleri pazar gününe kadar tamamen tamamlanırsa, Kolo Muani akşam saatlerinde takımın sezon öncesi kamp seyahatine katılabilir. Bu durum, yeni takım arkadaşları ve teknik heyetle daha hızlı uyum sağlamasına olanak tanıyacak.