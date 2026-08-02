Redmi K100 Pro Max Amiral Gemisi: Teknik Özellikler ve Test Sonuçları

Tanınmış duyumcu Digital Chat Station, yakında tanıtılması beklenen Redmi K100 Pro Max akıllı telefonunun canlı görsellerini ve ilk test sonuçlarını yayınladı. ixbt.com'un haberine göre, yeni cihaz son derece güçlü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ile donatılmış olup, yüksek performans ve gelişmiş oyun yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Test sürecinde oda sıcaklığında gerçekleştirilen AnTuTu testinde akıllı telefon 3,72 milyon puan topladı. Aynı zamanda GeekBench 7 yazılımında tek çekirdek modunda 2965 puan, çok çekirdek modunda ise 10.064 puan kaydedildi. İlginç bir şekilde, şirket yöneticisi Lu Weibing daha önce cihazın AnTuTu'da 4,56 milyon puana kadar sonuç göstereceğini bildirmişti; bu da ilk sonuçlar arasında biraz fark olduğunu gösteriyor.

Oyun Yetenekleri ve Ekran

Üretici bu modelde oyun yeteneklerine özel bir önem vermiştir. Redmi K100 Pro Max tarihte ilk kez 185 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olup, görüntüyü bağımsız olarak işlemeye yönelik özel D2 çipi kare enterpolasyonundan yararlanmaktadır. Bu da dinamik oyunlarda yüksek akıcılık sağlar.

Testler sırasında çeşitli oyunlarda aşağıdaki göstergeler kaydedildi:

PUBG Mobile (yüksek akıcılık ve kare üretimi): ortalama 183,7 fps (güç tüketimi 4 W)

Delta Force: 185 fps (güç tüketimi 4,9 W)

Honor of Kings: 143,8 fps (güç tüketimi 3,2 W)

Annihilation Ring (maksimum grafiklerde): 59,9 fps (güç tüketimi 4,2 W)

Batarya ve Tanıtım Tarihi

Cihazın bir diğer temel avantajı ise yüksek kapasiteli bataryasıdır. Haberlere göre Redmi K100 Pro Max 9070 mAh kapasiteli pil ile donatılmıştır. Üreticiler bunun önceki modellere kıyasla pil ömrünü tam yüzde 40 artırmaya olanak tanıdığını vurguluyor.

Ayrıca akıllı telefonda Bose ses sistemi de yer almakta olup, bu durum multimedya yeteneklerini daha da iyileştirmektedir. Merakla beklenen Redmi K100 Pro Max amiral gemisinin resmi tanıtımının bu yılın 11 Ağustos tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.