14 Zirveyi Fetheden Ünlü Dağcı Çığ Altında Kaldı

·88·Dünya
14 Zirveyi Fetheden Ünlü Dağcı Çığ Altında Kaldı

Dünyanın en yüksek 14 zirvesini rekor sürede fetheden ünlü Nepalli dağcı Nirmal Purja Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nda meydana gelen çığ felaketi sonucunda hayatını kaybetti. Facia sonucunda onunla birlikte dokuz keşif kolu katılımcısı da hayatını kaybetti.

Dağcının Elite Exped keşif şirketi 2 Ağustos'ta vefatını resmi olarak doğruladı. Yapılan açıklamada, Broad Peak'te meydana gelen şiddetli çığ felaketinin tüm grup için trajik sonuçlara yol açtığı belirtildi.

Bildirildiğine göre, 43 yaşındaki Nirmal Purja 8.051 metre yükseklikteki Broad Peak zirvesine 10 kişilik grubu liderlik ederek çıkardığı sırada, 31 Temmuz'da çığ meydana geldi. Olayın ardından dağcıların kayıp olduğu düşünülüyordu.

Kurtarma ekipleri birkaç gün boyunca arama çalışmaları yürüttü. Ancak kötü hava koşulları, şiddetli rüzgar ve dağlık arazinin karmaşıklığı operasyonu oldukça zorlaştırdı. Daha sonra ölenler arasında Nepalli Pur Bahadur Gurung, Amerikalı Mallory Geys ve Ummanlı Nadhira al-Harsiy'nin de bulunduğu açıklandı.

Nirmal Purja tüm dünyaya 2019 yılında ün saldı. Dünyadaki 8 bin metreden yüksek tüm 14 zirveyi sadece 189 günde fethederek dünya rekoru kırmıştı. Bu devasa başarı daha sonra Netflix tarafından çekilen «14 Peaks: Nothing Is Impossible» belgesel filmi aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtıldı.

Uzmanlar Broad Peak'i Pakistan'daki en tehlikeli ve teknik açıdan en karmaşık dağlardan biri olarak görüyor. Yükseklik, sert iklim ve beklenmedik çığlar buradaki keşif gezilerini her zaman büyük bir tehlike altında bırakıyor.

Nepal hükümeti ve dağcılık camiası Nirmal Purja'nın ölümünü büyük bir kayıp olarak değerlendirdi. Onun cesaretinin, rekorlarının ve dağ sporlarının geliştirilmesine yaptığı katkının uzun yıllar boyunca hatırlanacağı vurgulanıyor.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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