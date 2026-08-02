Kevin De Bruyne Galatasaray'a transfer olabilir

·58·Spor
Kevin De Bruyne Galatasaray'a transfer olabilir

Türkiye'nin Galatasaray kulübü, Napoli orta sahası Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak için ciddi girişimlere başladı. 35 yaşındaki deneyimli Belçikalı futbolcunun İtalya'daki kariyerinin beklendiği gibi gitmemesi ve Napoli kulübünün sportif yönünden memnun olmaması transfer ihtimalini artırıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com yayın organının aktardığı bilgilere göre, transfer uzmanı Ekrem Konur, Türk devinin deneyimli oyun kurucuyu mevcut transfer döneminde İstanbul'a getirmek için önemli bir teklif hazırladığını bildirdi. Sözleşme şartları ve finansal detaylar henüz tamamen açıklanmasa da İstanbul kulübü bu transferi gerçekleştirmeyi umuyor.

İtalya'da zorlu sezon ve taktiksel anlaşmazlıklar

Manchester City kulübünden serbest oyuncu statüsünde İtalya'ya transfer olan Kevin De Bruyne için Stadio Diego Armando Maradona'daki ilk sezonu çalkantılı geçti. Tüm kulvarlarda yalnızca 21 maçta sahaya çıkan oyuncu, 5 gol atıp 4 asist yaptı. Buna rağmen performansı istikrarlı değildi.

Futbolcunun memnuniyetsizliğinin temel sebebi eski teknik direktör Antonio Conte ile yaşanan taktiksel anlaşmazlıklardı. Defansif oyun anlayışından açıkça şikayet eden orta saha oyuncusu, takımın 5-4-1 formasyonuyla mücadelesinden duyduğu rahatsızlığı gizlememişti. Açık açıklamalar ve sezon sonunda teknik adamın ayrılması kulüp içindeki gerilimleri daha da artırdı.

Kulüp yetkililerinin kararlı duruşu

Kamuoyunda yayılan haberlere rağmen Napoli yönetimi durumu yumuşatmaya çalışıyor. Kulüp sportif direktörü Giovanni Manna, futbolcunun sözlerini beğenmemiş olsalar da onu takımın önemli bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.

Manna, futbolcunun sözleşmesinin bulunduğunu ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunu net bir şekilde ifade etti. Sportif direktörün sözlerine göre Kevin De Bruyne ayrılışına kendi karar veremez, projenin bir parçası olarak teknik heyetin emrinde kalmalıdır.

Şu anda Galatasaray yönetimi futbolcunun İtalya'daki hoşnutsuzluğundan faydalanmayı hedefliyor. Taraflar anlaşmaya varırsa yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden biri gerçekleşebilir.

Kevin De BruyneGalatasarayNapoliTransferSerie A
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Real Madrid yarası kapandı: Xabi Alonso Chelsea'de yeni bir sayfa açtıReal Madrid yarası kapandı: Xabi Alonso Chelsea'de yeni bir sayfa açtıBugün, 07:21Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)Bugün, 07:10Stirling'den Sürpriz: Blachowicz İlk Rauntta DurdurulduStirling'den Sürpriz: Blachowicz İlk Rauntta DurdurulduBugün, 06:5212 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)Bugün, 06:47Sarukyan Hintli bloggeri iki dakikada mağlup etti (video)Sarukyan Hintli bloggeri iki dakikada mağlup etti (video)Bugün, 06:22William Zepeda ikinci denemesinde WBC şampiyonluk kemerini kazandıWilliam Zepeda ikinci denemesinde WBC şampiyonluk kemerini kazandıBugün, 06:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor