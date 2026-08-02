Kevin De Bruyne Galatasaray'a transfer olabilir

Türkiye'nin Galatasaray kulübü, Napoli orta sahası Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak için ciddi girişimlere başladı. 35 yaşındaki deneyimli Belçikalı futbolcunun İtalya'daki kariyerinin beklendiği gibi gitmemesi ve Napoli kulübünün sportif yönünden memnun olmaması transfer ihtimalini artırıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com yayın organının aktardığı bilgilere göre, transfer uzmanı Ekrem Konur, Türk devinin deneyimli oyun kurucuyu mevcut transfer döneminde İstanbul'a getirmek için önemli bir teklif hazırladığını bildirdi. Sözleşme şartları ve finansal detaylar henüz tamamen açıklanmasa da İstanbul kulübü bu transferi gerçekleştirmeyi umuyor.

İtalya'da zorlu sezon ve taktiksel anlaşmazlıklar

Manchester City kulübünden serbest oyuncu statüsünde İtalya'ya transfer olan Kevin De Bruyne için Stadio Diego Armando Maradona'daki ilk sezonu çalkantılı geçti. Tüm kulvarlarda yalnızca 21 maçta sahaya çıkan oyuncu, 5 gol atıp 4 asist yaptı. Buna rağmen performansı istikrarlı değildi.

Futbolcunun memnuniyetsizliğinin temel sebebi eski teknik direktör Antonio Conte ile yaşanan taktiksel anlaşmazlıklardı. Defansif oyun anlayışından açıkça şikayet eden orta saha oyuncusu, takımın 5-4-1 formasyonuyla mücadelesinden duyduğu rahatsızlığı gizlememişti. Açık açıklamalar ve sezon sonunda teknik adamın ayrılması kulüp içindeki gerilimleri daha da artırdı.

Kulüp yetkililerinin kararlı duruşu

Kamuoyunda yayılan haberlere rağmen Napoli yönetimi durumu yumuşatmaya çalışıyor. Kulüp sportif direktörü Giovanni Manna, futbolcunun sözlerini beğenmemiş olsalar da onu takımın önemli bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.

Manna, futbolcunun sözleşmesinin bulunduğunu ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunu net bir şekilde ifade etti. Sportif direktörün sözlerine göre Kevin De Bruyne ayrılışına kendi karar veremez, projenin bir parçası olarak teknik heyetin emrinde kalmalıdır.

Şu anda Galatasaray yönetimi futbolcunun İtalya'daki hoşnutsuzluğundan faydalanmayı hedefliyor. Taraflar anlaşmaya varırsa yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden biri gerçekleşebilir.