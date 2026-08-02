Ferran Torres'in geleceği: Barcelona'da kalacak mı yoksa PSG'ye mi gidecek?

·90·Spor
Ferran Torres'in geleceği: Barcelona'da kalacak mı yoksa PSG'ye mi gidecek?

Barcelona forvet oyuncusuyla sözleşmesini uzatmak isterse, Manchester City'ye 8 milyon euro ödemek zorunda. Katalonya'da belirsizlik: Ferran Torres'in kaderi hangi kulüpte çizilecek? PSG'den ciddi ilgi ve anlaşmadaki gizli maddeler bu makalede.

Barcelona'da kalmak ya da Paris'e doğru yola çıkmak — Torres'in kariyerinde yeni bir dönüm noktası kapıda. Futbolcunun geleceğinin nasıl şekilleneceği makalenin sonunda açıklanıyor!

Görüşmeler ve sözleşme maddeleri

  • Barcelona, Torres ile sözleşmeyi uzatırsa City'ye 8 milyon euro ödemek zorunda.

  • Bu madde 2022 yılındaki transfer anlaşmasında yer almıştı.

Katalonya ve Paris arasında

  • Torres'in sözleşmesi bir yıl sonra sona eriyor.

  • Kulüp, forvet oyuncusunun kendileri için öncelikli olmadığını gösteriyor.

  • Torres yeterince değer görmediğini düşünüyor.

PSG senaryosu

  • Paris ekibiyle görüşmelerin önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

  • Torres İspanya'dan ayrılmaya hazır.

PSG, futbolcu için ana rakip haline gelebilir.

Ferran Torres'in geleceği hangi kulüpte olacak diye düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda sevdiklerinizle paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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