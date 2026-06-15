Ilia Topuria, Islam Makhachev ile dövüşmek için kaç milyon istedi?

Dünyanın en prestijli karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC dünyasında, yeni bir büyük finansal skandal ve kemer sahiplerinin çatışmasıyla ilgili sırlar açığa çıktı. Okyanus ötesinde düzenlenen ve hayranların merakla beklediği büyük «UFC Freedom 250» yıl dönümü turnuvasının ana maçının neden iptal edildiği ve neden tamamen farklı bir ikilinin oktagona çıkacağı belli oldu. İspanyol ünlü ve yenilgisiz sporcu Ilia Topuria'nın, Rus hafif sıklet kralı Islam Makhachev ile yapılması beklenen süper dövüş için çok yüksek bir meblağ talep ettiği açıklandı.

20 milyon dolarlık şart ve reddedilen anlaşma

Almanya ve İspanya spor basınında büyük tartışmalara yol açan bu olay hakkında, hafif sıklet UFC şampiyonu Islam Makhachev, ünlü blog yazarı Adam Zubayrayev'e verdiği özel röportajda detaylı bilgiler verdi. Görünüşe göre, lig yönetimi bu iki şampiyon arasındaki mega dövüşü organize etmek için tüm imkanlarını seferber etmiş.

Islam Makhachev, gerçekleşen gizli müzakereleri şu şekilde anlattı: «Lig yetkilileri benimle iletişime geçerek Ilia Topuria ile dövüşme teklifinde bulundular. Ben hiç tereddüt etmeden bu teklifi kabul ettim. Ancak ertesi gün organizatörler tekrar arayarak durumun değiştiğini söylediler. Meğer 'El Matador' (Topuria) bu karşılaşma için tam 20 milyon dolar garanti ücret talep etmiş. UFC yönetimi bu kadar büyük bir parayı vermek istemediği için teklif reddedildi ve sonuç olarak dövüşümüz gündemden çıkarıldı».

Aşağıdaki özel MMA analiz tablosu aracılığıyla «UFC Freedom 250» turnuvasının güncellenmiş ana maçını ve Islam Makhachev'in oktagona dönüş planlarını yakından inceleyebilirsiniz:

Dövüşçünün adı Mevcut şampiyonluk durumu Talep edilen rekor ücret Turnuvanın yeni ana maçı Müsabakanın resmi tarihi Makhachev'in bir sonraki dövüşü (UFC 330) Ilia Topuria

(İspanya temsilcisi) Sıklet şampiyonu 20 milyon dolar

(Reddedildi) Ilia Topuria — Justin Gaethje Yarın sabah

(ABD Bağımsızlık Günü) 15 Ağustos 2026

(Philadelphia şehrinde) Islam Makhachev

(Rusya temsilcisi) Mevcut sıklet kralı Anlaşmaya hazırdı Karşılaşma iptal edildi Yıl dönümü kutlama şovu Rakibin adı henüz resmi olarak

açıklanmadı

Bugünkü sabah heyecanı: Gaethje, «El Matador»a karşı oktagona çıkıyor

Bu finansal anlaşmazlıklardan sonra UFC yönetimi hızlı bir şekilde Topuria'ya başka bir rakip buldu. Amerika'nın Bağımsızlığının 250. yılına ithaf edilen bu büyük şovun ana olayında, Ilia'ya karşı sıkletin geçici şampiyonu, oldukça tehlikeli ve savaşçı Amerikalı Justin Gaethje oktagona çıkacak. Bu süper karşılaşma bugün gerçekleşecek ve milyonlarca hayranı ekran başına kilitleyeceği şüphesiz.

Öte yandan, hafif sıklet temsilcisi Islam Makhachev de antrenmanlarını bırakmadı. O, bu yılın 15 Ağustos tarihinde ABD'nin Philadelphia şehrinde yapılması planlanan «UFC 330» turnuvasında kemerini layıkıyla korumak için sahaya dönecek. Şimdilik şampiyonluk unvanı için kimin karşı koyacağı resmi olarak açıklanmasa da, önümüzdeki günlerde rakibin adının belli olması bekleniyor.

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