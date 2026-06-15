Ilia Topuria, Islam Makhachev ile dövüşmek için kaç milyon istedi?

·63·Spor
Ilia Topuria, Islam Makhachev ile dövüşmek için kaç milyon istedi?

Dünyanın en prestijli karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC dünyasında, yeni bir büyük finansal skandal ve kemer sahiplerinin çatışmasıyla ilgili sırlar açığa çıktı. Okyanus ötesinde düzenlenen ve hayranların merakla beklediği büyük «UFC Freedom 250» yıl dönümü turnuvasının ana maçının neden iptal edildiği ve neden tamamen farklı bir ikilinin oktagona çıkacağı belli oldu. İspanyol ünlü ve yenilgisiz sporcu Ilia Topuria'nın, Rus hafif sıklet kralı Islam Makhachev ile yapılması beklenen süper dövüş için çok yüksek bir meblağ talep ettiği açıklandı.

20 milyon dolarlık şart ve reddedilen anlaşma

Almanya ve İspanya spor basınında büyük tartışmalara yol açan bu olay hakkında, hafif sıklet UFC şampiyonu Islam Makhachev, ünlü blog yazarı Adam Zubayrayev'e verdiği özel röportajda detaylı bilgiler verdi. Görünüşe göre, lig yönetimi bu iki şampiyon arasındaki mega dövüşü organize etmek için tüm imkanlarını seferber etmiş.

Islam Makhachev, gerçekleşen gizli müzakereleri şu şekilde anlattı:

«Lig yetkilileri benimle iletişime geçerek Ilia Topuria ile dövüşme teklifinde bulundular. Ben hiç tereddüt etmeden bu teklifi kabul ettim. Ancak ertesi gün organizatörler tekrar arayarak durumun değiştiğini söylediler. Meğer 'El Matador' (Topuria) bu karşılaşma için tam 20 milyon dolar garanti ücret talep etmiş. UFC yönetimi bu kadar büyük bir parayı vermek istemediği için teklif reddedildi ve sonuç olarak dövüşümüz gündemden çıkarıldı».

Aşağıdaki özel MMA analiz tablosu aracılığıyla «UFC Freedom 250» turnuvasının güncellenmiş ana maçını ve Islam Makhachev'in oktagona dönüş planlarını yakından inceleyebilirsiniz:

Dövüşçünün adı

Mevcut şampiyonluk durumu

Talep edilen rekor ücret

Turnuvanın yeni ana maçı

Müsabakanın resmi tarihi

Makhachev'in bir sonraki dövüşü (UFC 330)

Ilia Topuria


(İspanya temsilcisi)

Sıklet şampiyonu

20 milyon dolar


(Reddedildi)

Ilia Topuria — Justin Gaethje

Yarın sabah


(ABD Bağımsızlık Günü)

15 Ağustos 2026


(Philadelphia şehrinde)

Islam Makhachev


(Rusya temsilcisi)

Mevcut sıklet kralı

Anlaşmaya hazırdı

Karşılaşma iptal edildi

Yıl dönümü kutlama şovu

Rakibin adı henüz resmi olarak


açıklanmadı

Bugünkü sabah heyecanı: Gaethje, «El Matador»a karşı oktagona çıkıyor

Bu finansal anlaşmazlıklardan sonra UFC yönetimi hızlı bir şekilde Topuria'ya başka bir rakip buldu. Amerika'nın Bağımsızlığının 250. yılına ithaf edilen bu büyük şovun ana olayında, Ilia'ya karşı sıkletin geçici şampiyonu, oldukça tehlikeli ve savaşçı Amerikalı Justin Gaethje oktagona çıkacak. Bu süper karşılaşma bugün gerçekleşecek ve milyonlarca hayranı ekran başına kilitleyeceği şüphesiz.

Öte yandan, hafif sıklet temsilcisi Islam Makhachev de antrenmanlarını bırakmadı. O, bu yılın 15 Ağustos tarihinde ABD'nin Philadelphia şehrinde yapılması planlanan «UFC 330» turnuvasında kemerini layıkıyla korumak için sahaya dönecek. Şimdilik şampiyonluk unvanı için kimin karşı koyacağı resmi olarak açıklanmasa da, önümüzdeki günlerde rakibin adının belli olması bekleniyor.

UFC dünyasındaki en sansasyonel transferler, şampiyonların gizli milyon dolarlık ücretleri, oktagondaki sıcak çatışmalar ve spor dünyasına dair en güvenilir, özel haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

Ilia TopuriaIslam MakhachevUFCAdam Zubayraev
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mauricio Ruffy, Michael Chandler'ı ilk rauntta nakavt ettiMauricio Ruffy, Michael Chandler'ı ilk rauntta nakavt ettiBugün, 02:33Özbekistan ve birçok ülke UEFA başkanının açıklamasına sert tepki gösterdiÖzbekistan ve birçok ülke UEFA başkanının açıklamasına sert tepki gösterdiBugün, 02:26Dünya Kupası'nda bugün dört heyecan verici maç oynanacakDünya Kupası'nda bugün dört heyecan verici maç oynanacakBugün, 02:16Tommy Fury, kendisinden 50 kilogram daha ağır olan rakibini mağlup ettiTommy Fury, kendisinden 50 kilogram daha ağır olan rakibini mağlup ettiBugün, 01:55Fildişi Sahili son dakika golüyle Ekvador'u mağlup ettiFildişi Sahili son dakika golüyle Ekvador'u mağlup ettiBugün, 01:45Havertz, Curaçao maçının en iyi oyuncusu seçildiHavertz, Curaçao maçının en iyi oyuncusu seçildiBugün, 01:39
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Abduqodir Husanov'un Chelsea karşısındaki final performansı nasıl değerlendirildi?
Abduqodir Husanov'un Chelsea karşısındaki final performansı nasıl değerlendirildi?