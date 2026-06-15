Dünya futbol sahasında, okyanus ötesinde şiddetle devam eden 2026 FIFA Dünya Kupası'nın gölgesinde büyük siyasi ve ideolojik tartışmalar baş gösterdi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'in dünya şampiyonasının genişletilmiş yeni formatına yönelik eleştirel ifadeleri, uluslararası düzeyde büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Aralarında Özbekistan Futbol Federasyonu'nun da bulunduğu birçok kıtadan ulusal futbol federasyonları, UEFA başkanının bu açıklamasına karşı resmi bir ortak bildiri yayınladı.

Ünlü içerik üreticisi ve spor yorumcusu Ben Jacobs tarafından yayınlanan bu resmi ve kararlı çağrının altında Özbekistan, Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Kongo, Haiti, Cezayir, Tunus, Fas, Mısır, Gana, Senegal, Güney Afrika ve Fildişi Sahili olmak üzere toplam 13 ülkenin futbol yönetimi imzasını attı.

«Bizim için Dünya Kupası'nda önemsiz maç yoktur!»

Ortak bildirinin temel nedeni, Aleksander Ceferin'in yeni formattaki bazı Dünya Kupası maçlarını izleyiciler için «ilgisiz ve önemsiz» olarak nitelendirmesiydi. Bu kibirli görüş, dünya futbolunun gelişimi için çalışan diğer kıta temsilcilerinin onurunu kırdı.

Ulusal federasyonların ortak bildirisinde şu cümleler özellikle vurgulandı: «Avrupa futbol başkanının bu görüşlerini saygı çerçevesinde ancak çok kararlı bir şekilde reddediyoruz. Ülkelerimiz ve halklarımız için Dünya Kupası final aşamasında hiçbir zaman anlamsız veya önemsiz bir maç kavramı olmamıştır ve olmayacaktır. Özellikle Özbekistan, Yeşil Burun Adaları ve Curaçao gibi sürekli gelişen ülkeler için bu küresel turnuvanın final aşamasında yer almak, birkaç neslin hayalinin gerçekleşmesi ve tarihi bir gerçektir».

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla UEFA başkanına karşı birleşen koalisyonun yapısını ve çağrıdaki temel pozisyonlarını detaylıca inceleyebilirsiniz:

Çağrıyı imzalayan ana temsilciler Bildirinin gönderildiği resmi yetkili Eleştirilen ana konu Çağrının ana fikri ve talebi Turnuvanın düzenlendiği ülkeler Turnuvanın bitiş tarihi Özbekistan, Curaçao, Yeşil Burun Adaları, Kongo, Haiti, Cezayir, Fas, Senegal ve diğerleri Aleksander Ceferin

(UEFA Başkanı) 2026 Dünya Kupası maçlarının sözde «ilgisizliği» Futbolun evrenselliği ve spor ilkeleri ABD, Meksika, Kanada 19 Temmuz 2026

Futbolun gücü, halkları birleştirme yeteneğindedir

Ayrıca çağrıyı hazırlayanlar, Kongo ve Haiti gibi uzun bir aradan sonra büyük sahneye dönen milli takımlar için bu Dünya Kupası'nın, milyonlarca ateşli taraftarın yıllardır beklediği gerçek bir bayram olduğunu hatırlattı. Bildiride, hiçbir takıma biletin hediye edilmediği, her milli takımın bu hakkı yeşil sahada adil ve şiddetli mücadelelerle, yani saf spor ilkeleri temelinde kazandığı kesin bir dille vurgulandı.

«Milyonların oyununun gerçek gücü, sadece belirli bir kıtaya ait olmamasında, tüm dünyaya ait olmasında (evrenselliğinde) ve farklı dil ve kültüre sahip halkları birleştirebilmesindedir. Her ulus sahada ter dökerek bu kutsal hakkı elde etmiştir. Bu nedenle Dünya Kupası'ndaki her saniye ve her maç bizim için paha biçilmez bir öneme sahiptir», ifadeleriyle bildiri sonuçlandırıldı.

Hatırlatmak isteriz ki, gezegenimizin en büyük futbol şöleni olan 2026 Dünya Kupası maçları şu günlerde ABD, Meksika ve Kanada stadyumlarında büyük bir heyecanla devam etmekte ve bu büyük yolculuk, 19 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecektir. Milli takımımıza bu tarihi yolda büyük başarılar dileriz!

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