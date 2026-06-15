Mauricio Ruffy, Michael Chandler'ı ilk rauntta nakavt etti

Karma dövüş sanatları dünyası, okyanusun ötesinden gelen uzun zamandır beklenen heyecan verici haberlerle çalkalanmaya devam ediyor. ABD'nin kalbi olan Beyaz Saray kompleksinde düzenlenen «UFC Freedom 250» yıl dönümü turnuvası, beklenmedik sonuçlarıyla MMA dünyasını sarstı. Turnuvanın en çok dikkat çeken hafif sıklet mücadelesinde, «Bellator» liginin eski kralı deneyimli Amerikalı Michael Chandler ile Brezilya'nın tehlikeli ve sert temsilcisi Mauricio Ruffy karşı karşıya geldi.

Her iki dövüşçünün de oktagona girişi, salondaki atmosferi bir anda ısıtmaya yetti.

Brezilyalı «savaşçı»dan hızlı ve korkunç bir darbe

Pek çok uzman ve dövüş sporu tutkunu, bu karşılaşmanın uzun süreceğini ve taktiksel bir mücadeleye sahne olacağını tahmin ediyordu. Ancak Brezilyalı Mauricio Ruffy'nin bu konuda farklı planları olduğu ortaya çıktı. Maç başlar başlamaz inisiyatifi eline alan Ruffy, rakibinin her hareketini dikkatle takip etti.

Maçın ilk saniyelerinden itibaren agresif bir oyun sergileyen Mauricio, ilk raunt devam ederken Michael Chandler'ın savunmasındaki açığı iyi değerlendirdi. Gönderdiği isabetli ve son derece güçlü darbe, eski Amerikalı şampiyonu oktagona yıktı.

Aşağıdaki resmi MMA analiz tablosu aracılığıyla «UFC Freedom 250» turnuvası kapsamında gerçekleşen bu sansasyonel karşılaşmanın detaylarını ve dövüşçülerin durumunu yakından inceleyebilirsiniz:

Turnuvanın yapıldığı resmi yer Turnuvanın adı ve statüsü Sıklet ve branş Kazanan Brezilyalı yıldız Mağlup olan eski Bellator şampiyonu Maçın bitiş süresi ve yöntemi Washington, Beyaz Saray UFC Freedom 250 Hafif sıklet Mauricio Ruffy Michael Chandler 1. raunt, Nakavt

(Hızlı zafer)

Chandler için ağır mağlubiyet, Ruffy için yeni bir fırsat

Sonuç olarak hakem maçı durdurmak zorunda kaldı ve Mauricio Ruffy, ilk rauntta gelen parlak bir nakavtla bu önemli galibiyeti hanesine yazdırdı. Bu zafer, Brezilyalı dövüşçü için sıkletin elit isimleri arasına girmek adına büyük kapılar açıyor. Kariyerinde pek çok zorlu maç geçirmiş olan Michael Chandler için ise bu, beklenmedik ve acı bir mağlubiyet oldu. Beyaz Saray'daki şölen havasındaki turnuva, bu tür şiddetli olaylarla devam ediyor.

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