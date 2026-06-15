Bulat Yesmagambetov, Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası şansını düşük değerlendirdi

Tüm gezegenin dikkatini ekranlara kilitleyen 2026 Dünya Kupası, beklenmedik dramalar ve sansasyonel sonuçlarla şiddetli bir şekilde devam ediyor. Daha ilk tur maçlarında dev takımlar ciddi direnişlerle karşılaşıyor. Örneğin, şampiyonluğun ana adayı olarak görülen yıldızlar topluluğu Brezilya, dirençli Fas karşısında mağlubiyetten zor kurtulurken, yetenekli oyunculara sahip Türkiye beklenmedik bir şekilde Avustralya'ya 0-2 mağlup oldu. Böylesine sıcak bir ortamda, tüm Özbek halkının heyecanla beklediği tarihi anlara çok az zaman kaldı.

«Beyaz Kurtlar»ın tarihi çıkışı ve İngiliz hakem

K grubunda yer alan Özbekistan Milli Takımı, turnuvadaki ilk tarihi maçını 18 Haziran günü Taşkent saatiyle 07:00'de güçlü Kolombiya karşısında oynayacak. Bu önemli karşılaşmayı, Abdukodir Khusanov'un Avrupa sahalarından yakından tanıdığı deneyimli İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Şu anda uluslararası spor camiası ve tanınmış uzmanlar, temsilcilerimizin şansları hakkında aktif bir şekilde görüşlerini dile getiriyorlar.

Aşağıdaki resmi spor analizi tablosu aracılığıyla Özbekistan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki maç takvimi ve rakipleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Grup aşaması ve turlar Rakip takım adı Maçın oynanacağı tarih Taşkent saatiyle başlama saati Maçı yönetecek baş hakem Milli takımımızın teknik direktörü 1. tur maçı Kolombiya 18 Haziran 2026 Saat 07:00 Anthony Taylor

(İngiltere temsilcisi) Fabio Cannavaro 2. tur maçı Portekiz 23 Haziran 2026 Resmi takvime göre Uluslararası hakemler Fabio Cannavaro 3. tur maçı Kongo DC 28 Haziran 2026 Resmi takvime göre Uluslararası hakemler Fabio Cannavaro

Kazakistanlı uzmanın gerçekçi bakış açısı ve tahminleri

Kazakistanlı tanınmış futbol uzmanı ve deneyimli yönetici Bulat Yesmagambetov, «Sports24.kz» yayın organına verdiği özel röportajda, Fabio Cannavaro'nun öğrencilerinin şansını oldukça temkinli ve gerçekçi bir şekilde değerlendirdi.

Bulat Yesmagambetov'un milli takımımız hakkındaki analitik görüşleri: «Özbekistan Milli Takımı'nın bu uzun zamandır beklenen Dünya Kupası biletini alması, tüm ülke için tarihi bir başarı ve gerçek bir bayramdır. Dünya Kupası'nda şimdiden beklenmedik sansasyonlar yaşanıyor; Avustralya'nın Türkiye karşısındaki galibiyeti buna net bir örnektir. Elbette Özbek futbolcular taraftarlarını güzel bir oyunla şaşırtırlarsa sadece mutlu oluruz. Ancak takım bu prestijli turnuvaya ilk kez katıldığı için onlardan zaferler veya büyük sonuçlar beklemek biraz zor. Deneyimli Kolombiya karşısında üstünlük rakip tarafta olacaktır. Objektif bakacak olursak, Özbekistan Milli Takımı grupta sonuncu olmamak için esas olarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti temsilcileriyle mücadele edecektir».

Hatırlatalım, efsanevi Fabio Cannavaro yönetimindeki futbolcularımız gruptaki ikinci maçlarını 23 Haziran'da güçlü Portekiz'e karşı oynayacak, grup aşamasındaki son belirleyici maç ise 28 Haziran'da Kongo DC'ye karşı gerçekleşecek. Temsilcilerimize bu zorlu ve onurlu yolda büyük başarılar diliyoruz!

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