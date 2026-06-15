Fayzullayev, Cannavaro'nun tavsiyeleri ve dünya kupası hayali hakkında konuştu

Özbekistan milli takımının hücum oyuncusu Abbosbek Fayzullayev, 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi ilk maçları öncesinde hislerini, çocukluk hayalini, Ravshan Irmatov ile ilgili anılarını ve teknik direktör Fabio Cannavaro'nun takıma verdiği önemli tavsiyeleri anlattı.

Sport-Express gazetesine verdiği röportajda Fayzullayev, hayatındaki ilk Dünya Kupası'nın başlamasının kendisine büyük bir sevinç ve hafif bir heyecan verdiğini belirtti. Dünya Kupası'nda oynama hayalinin çocukluğundan beri şekillendiğini söyledi.

Abbosbek, "Çok mutluyum ve biraz da heyecan var. Çocukluğumdan beri bunun hayalini kuruyordum ve artık ilk maça bir adım kaldı. Hatırladığım ilk Dünya Kupası 2010 yılında Güney Afrika'daydı" dedi.

Fayzullayev, 2010 Dünya Kupası'nın üzerinde özel bir etkisi olduğunu hatırlattı. İlginç bir şekilde, o turnuvanın açılış maçı Meksika ile Güney Afrika milli takımları arasında oynanmış ve maçı Özbek hakem Ravshan Irmatov yönetmişti.

Futbolcu, "İlginç olan şu ki, açılış maçı tıpkı şimdiki gibi Meksika ve Güney Afrika milli takımları arasındaydı ve o maçı Özbek hakem Ravshan Irmatov yönetmişti. O zaman altı yaşındaydım" dedi.

Abbosbek, o maçı babasıyla birlikte izlediğini ve bir Özbek temsilcisinin dünya futbolunun en büyük sahnesinin bir parçası olmasından gurur duyduğunu anlattı. İşte bu anlar, onda Dünya Kupası'na katılma arzusunu daha da güçlendirdi.

"Babamla birlikte maçı izlerken, bizden birinin böyle büyük bir şölenin parçası olmasından duyduğumuz mutluluğu çok iyi hatırlıyorum. O andan itibaren Dünya Kupası'na katılmayı ve orada oynamayı hayal ettim" diye ekledi.

Bugün ise o çocukluk hayali gerçeğe dönüşüyor. Özbekistan milli takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında yer alıyor. Abbosbek Fayzullayev ise bu tarihi neslin en parlak temsilcilerinden biri olarak dünya kupası sahasına çıkmaya hazırlanıyor.

Sohbet sırasında, şu anda Özbek futbolunun yöneticilerinden biri olan Ravshan Irmatov'un Dünya Kupası hakkında oyunculara neler söylediğine de değinildi. Fayzullayev, Irmatov'un Dünya Kupası'nın diğer tüm turnuvalardan tamamen farklı, özel bir duygu olduğunu anlattığını vurguladı.

Abbosbek, "Evet, Dünya Kupası'nın gördüğümüz tüm turnuvalardan çok daha farklı seviyede duygular olduğunu söyledi" dedi.

Sözlerine göre, Dünya Kupası'na çıkmak kolay değil ama Özbekistan bu görevi başardı. Bu sadece futbolcuların değil, tüm halkın hayalinin gerçekleşmesi oldu.

Fayzullayev, "Oraya ulaşmak kolay değil ama biz bunu başardık ve tüm halkımızın hayalini gerçekleştirdik. Tarihimizde ilk kez final aşamasına kaldık ve bunu başaran biz olduğumuz için gurur duyuyoruz" dedi.

Abbosbek, teknik direktör Fabio Cannavaro'nun takımdaki rolüne de özel olarak değindi. Bilindiği gibi İtalyan uzman, 2006 Dünya Kupası şampiyonu ve o turnuvanın en iyi futbolcularından biriydi. Bu nedenle, dünya kupası hakkındaki her sözü futbolcular için büyük önem taşıyor.

Fayzullayev, Cannavaro'nun tecrübelerini futbolcularla paylaştığını ve en önemlisi takım üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalıştığını söyledi.

Abbosbek, "Elbette. Tecrübelerini bizimle paylaşıyor. En önemlisi, bizi baskıdan kurtarıp yükü kendi omuzlarına alıyor" dedi.

Cannavaro'nun futbolculara verdiği ana tavsiye de çok önemli: bu tarihi günlerin tadını çıkarmak, sahaya özgürce çıkmak ve gereksiz baskı olmadan oynamak.

Fayzullayev, "Bize şöyle diyor: bu günlerin tadını çıkarın, çünkü bu sizin ilk Dünya Kupası'nız. Sahaya çıkın ve özgürce oynayın, çünkü kaybedecek hiçbir şeyimiz yok" dedi.

Bu yaklaşım Özbekistan milli takımı için çok önemli olabilir. Çünkü ilk dünya kupasında futbolcular doğal olarak büyük bir baskı hissederler. Tüm ülke izliyor, taraftarlar bekliyor, omuzlarda tarihi bir sorumluluk var. Cannavaro ise tam olarak bu ağırlığı hafifletip takımı özgür ve kendine güvenen bir şekilde sahaya çıkarmayı hedefliyor.

Abbosbek'e göre, Özbekistan için kaybedecek bir şeyin olmaması bir anlamda avantaj da sağlayabilir. Takım ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor ve temel motivasyon halkı gururlandırmak.

"Belki bu bize bir anlamda avantaj da sağlar. Temel motivasyonumuz, halkımızın bizimle gurur duyması" dedi.

Elbette Özbekistan kolay bir gruba düşmedi. Fabio Cannavaro'nun öğrencileri Portekiz, Kolombiya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımlarına karşı sahaya çıkacak. Bu rakiplerin her biri kendi tarzı, güçlü yönleri ve tehlikeli oyuncularıyla öne çıkıyor.

Fayzullayev, "Elbette en zor gruplardan birinde oynuyoruz. Bir yandan Kolombiya ve Portekiz gibi güçlü takımlara karşı oynamak güzel. Ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne zayıf takım demezdim" dedi.

Afrika milli takımlarına da özel bir değer biçti. Abbosbek'e göre, Kongo DC fiziksel olarak güçlü, mücadeleci ve her rakibe karşı koyabilecek bir takım.

"Çünkü Afrika milli takımları fiziksel olarak çok güçlü oluyor ve her rakibe karşı koyabiliyorlar" dedi.

Fayzullayev tüm maçların zor geçeceğini vurguladı. Ancak ona göre bu zorluk sadece Özbekistan için değil, rakipler için de olacak. Çünkü gruptaki takımlar Özbekistan'ı iyi tanımıyor ve "beyaz kurtlar" onlar için beklenmedik sürprizler hazırlayabilir.

Abbosbek, "Bence tüm maçlar çok zor geçecek. Sadece bizim için değil, onlar için de. Çünkü onlar da bizi iyi tanımıyor ve biz onlara beklenmedik sürprizler hazırlayabiliriz" dedi.

Bu sözler taraftarlara da büyük bir güven veriyor. Evet, Özbekistan bir debutant. Evet, rakipler güçlü. Ancak futbolda her zaman beklenmedik sonuçlar, karakter ve takım birliği büyük rol oynar. Eğer milli takımımız baskıdan uzak, özgür ve disiplinli bir oyun sergileyebilirse, her rakibe sorun çıkarabilir.

Özbekistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 18 Haziran'da Kolombiya'ya karşı oynayacak. Maç Taşkent saatiyle 07:00'de başlayacak. Bu maçın Özbek futbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından biri olarak kalacağı şüphesiz.

Abbosbek Fayzullayev için ise bu sadece büyük bir turnuva değil, aynı zamanda bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesidir. 2010 yılında babasıyla televizyon karşısında Ravshan Irmatov'un yönettiği Dünya Kupası açılış maçını izleyen çocuk, bugün dünya kupası sahasına çıkmaya hazırlanıyor.

Şimdi sıra sahada. Cannavaro'nun dediği gibi, bu günlerin tadını çıkarmak, özgürce oynamak ve halkı gururlandırmak gerekiyor. Özbekistan için Dünya Kupası tarihi bir fırsat. Abbosbek ve takım arkadaşları ise bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak.