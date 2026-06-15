İslam Mahaçev, Justin Gaethje'yi hafif sıklet kemerini kazandığı için tebrik etti

Karma Dövüş Sanatları (MMA) dünyasında, okyanus ötesinde düzenlenen «UFC White House» jubile turnuvasından sonra hararetli tartışmalar ve sansasyonel açıklamalar devam ediyor. Daha önce bildirdiğimiz gibi, deneyimli ve savaşçı Amerikalı yıldız Justin Gaethje, mevcut şampiyon Ilia Topuria'yı dördüncü raunttan sonra doktor kararıyla teknik nakavtla mağlup ederek hafif sıkletin yeni UFC kralı oldu. Bu tarihi ve beklenmedik zaferin ardından, mevcut UFC yarı orta sıklet şampiyonu ve ünlü Rus sporcu İslam Mahaçev, eski sıkletindeki yeni şampiyonu bu parlak zaferinden dolayı kutladı.

İslam Mahaçev'den Topuria'ya «taş» ve Gaethje'ye saygı

İslam Mahaçev, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yeni şampiyona tebrik mesajı gönderirken, bu sıklet kemeri için 20 milyon dolar talep ederek büyük konuşan eski şampiyon Ilia Topuria'nın mağlubiyetine de göndermede bulundu.

MMA kralı İslam Mahaçev'in sosyal medya açıklaması: «Kim kendini haddinden fazla yükseltirse, gün gelir mutlaka aşağı indirilir! Bu acımasız spor oyununda gerçekten farklı seviyeler var. Seni içtenlikle tebrik ediyorum, Justin. Sen bu şampiyonluk kemerini şu anda dünyadaki herkesten daha fazla hak ediyordun».

Aşağıdaki resmi spor analizi notu aracılığıyla İslam Mahaçev'in hafif sıkletteki tarihi sonuçlarını ve bu sıkletin yeni durumunu yakından inceleyebilirsiniz:

Sporcunun adı ve soyadı UFC'deki mevcut ve yeni statüsü Hafif sıklet kemerini elinde tutma süresi Başarılı kemer korumaları Topuria'nın mağlubiyet yöntemi Yeni şampiyonun temel karakteri İslam Mahaçev Yarı orta sıklet şampiyonu Ekim 2022 – Mayıs 2025 4 kez

(Rekor seviye) Görüşmeleri bozmuştu Gaethje'yi kutlayıp eski rakibe gönderme yaptı Justin Gaethje Hafif sıkletin yeni kralı İlk kez kemeri kazandı Sıradaki planlarda 4. raunttan sonra

(Teknik nakavt) Savaşçı ve dirençli temsilci

Mahaçev'in hafif sıklette bıraktığı büyük tarih

Belirtmek gerekir ki, hafif sıklet kategorisi İslam Mahaçev için yabancı değil ve bu divizyondaki durumu çok iyi biliyor. Rus usta, hafif sıklet şampiyonluk tacını Ekim 2022'den Mayıs 2025'e kadar mutlak bir şekilde elinde tuttu. Bu süre zarfında Mahaçev, unvanını dünyanın en korkulan adaylarına karşı tam 4 kez başarıyla korumayı başardı ve ardından sıklet değiştirdi.

Artık Justin Gaethje bu tahtın yeni sahibi olarak kendi imparatorluğunu başlatıyor ve yakın zamanda karşısına kimin çıkacağı büyük bir merak konusu.

UFC sekizgenindeki en sansasyonel şampiyonluk karşılaşmaları, yıldız dövüşçülerin ring dışındaki atışmaları, spor dünyasının en sıcak merkezlerinden özel bilgiler ve en güvenilir haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle takip edin!