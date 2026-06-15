İslam Mahaçev, Justin Gaethje'yi hafif sıklet kemerini kazandığı için tebrik etti

·123·Spor
İslam Mahaçev, Justin Gaethje'yi hafif sıklet kemerini kazandığı için tebrik etti

Karma Dövüş Sanatları (MMA) dünyasında, okyanus ötesinde düzenlenen «UFC White House» jubile turnuvasından sonra hararetli tartışmalar ve sansasyonel açıklamalar devam ediyor. Daha önce bildirdiğimiz gibi, deneyimli ve savaşçı Amerikalı yıldız Justin Gaethje, mevcut şampiyon Ilia Topuria'yı dördüncü raunttan sonra doktor kararıyla teknik nakavtla mağlup ederek hafif sıkletin yeni UFC kralı oldu. Bu tarihi ve beklenmedik zaferin ardından, mevcut UFC yarı orta sıklet şampiyonu ve ünlü Rus sporcu İslam Mahaçev, eski sıkletindeki yeni şampiyonu bu parlak zaferinden dolayı kutladı.

İslam Mahaçev'den Topuria'ya «taş» ve Gaethje'ye saygı

İslam Mahaçev, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yeni şampiyona tebrik mesajı gönderirken, bu sıklet kemeri için 20 milyon dolar talep ederek büyük konuşan eski şampiyon Ilia Topuria'nın mağlubiyetine de göndermede bulundu.

MMA kralı İslam Mahaçev'in sosyal medya açıklaması:

«Kim kendini haddinden fazla yükseltirse, gün gelir mutlaka aşağı indirilir! Bu acımasız spor oyununda gerçekten farklı seviyeler var. Seni içtenlikle tebrik ediyorum, Justin. Sen bu şampiyonluk kemerini şu anda dünyadaki herkesten daha fazla hak ediyordun».

Aşağıdaki resmi spor analizi notu aracılığıyla İslam Mahaçev'in hafif sıkletteki tarihi sonuçlarını ve bu sıkletin yeni durumunu yakından inceleyebilirsiniz:

Sporcunun adı ve soyadı

UFC'deki mevcut ve yeni statüsü

Hafif sıklet kemerini elinde tutma süresi

Başarılı kemer korumaları

Topuria'nın mağlubiyet yöntemi

Yeni şampiyonun temel karakteri

İslam Mahaçev

Yarı orta sıklet şampiyonu

Ekim 2022 – Mayıs 2025

4 kez


(Rekor seviye)

Görüşmeleri bozmuştu

Gaethje'yi kutlayıp eski rakibe gönderme yaptı

Justin Gaethje

Hafif sıkletin yeni kralı

İlk kez kemeri kazandı

Sıradaki planlarda

4. raunttan sonra


(Teknik nakavt)

Savaşçı ve dirençli temsilci

Mahaçev'in hafif sıklette bıraktığı büyük tarih

Belirtmek gerekir ki, hafif sıklet kategorisi İslam Mahaçev için yabancı değil ve bu divizyondaki durumu çok iyi biliyor. Rus usta, hafif sıklet şampiyonluk tacını Ekim 2022'den Mayıs 2025'e kadar mutlak bir şekilde elinde tuttu. Bu süre zarfında Mahaçev, unvanını dünyanın en korkulan adaylarına karşı tam 4 kez başarıyla korumayı başardı ve ardından sıklet değiştirdi.

Artık Justin Gaethje bu tahtın yeni sahibi olarak kendi imparatorluğunu başlatıyor ve yakın zamanda karşısına kimin çıkacağı büyük bir merak konusu.

UFC sekizgenindeki en sansasyonel şampiyonluk karşılaşmaları, yıldız dövüşçülerin ring dışındaki atışmaları, spor dünyasının en sıcak merkezlerinden özel bilgiler ve en güvenilir haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle takip edin!

İslam MahaçevJustin Gaethjeİlya TopuriaUFC
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Real Madrid, Chelsea savunmacısı Marc Cucurella'yı 52 milyon sterline transfer ettiReal Madrid, Chelsea savunmacısı Marc Cucurella'yı 52 milyon sterline transfer ettiBugün, 09:39Kylian Mbappe oyununu değiştirmeye söz verdi: Fransa için yeni planKylian Mbappe oyununu değiştirmeye söz verdi: Fransa için yeni planBugün, 09:19Real Madrid yarıştan çekildi: Matheus Fernandes Manchester United'a yakınReal Madrid yarıştan çekildi: Matheus Fernandes Manchester United'a yakınBugün, 09:10Koeman, Japonya ile berabere kaldıkları maçın ardından düşüncelerini paylaştıKoeman, Japonya ile berabere kaldıkları maçın ardından düşüncelerini paylaştıBugün, 08:59Kylian Mbappe ve "ana karakter" statüsü: Frank Leboeuf Fransız yıldız hakkındaKylian Mbappe ve "ana karakter" statüsü: Frank Leboeuf Fransız yıldız hakkındaBugün, 08:56Tottenham'ın Roberto De Zerbi yönetiminde ilk altıya dönmesi bekleniyorTottenham'ın Roberto De Zerbi yönetiminde ilk altıya dönmesi bekleniyorBugün, 08:52
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Abduqodir Husanov'un Chelsea karşısındaki final performansı nasıl değerlendirildi?
Abduqodir Husanov'un Chelsea karşısındaki final performansı nasıl değerlendirildi?