Declan Rice İngiltere milli takımının bir sonraki kaptanı olmaya hazır mı?

İngiltere milli takımı ve Arsenal orta sahası Declan Rice, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde takımın gerçek bir lideri haline geliyor. Geçtiğimiz sezon kulüp düzeyinde gösterdiği irade ve sahadaki ağırlığı, onu Harry Kane'in layık bir halefi olarak görmemize zemin hazırlıyor. Bu durum sadece oyun seviyesiyle değil, aynı zamanda zor durumlarda takım arkadaşlarını motive edebilme yeteneğiyle de ilgili. Bu konuda haber veriyor.

Arsenal geçen sezon Manchester City ile şampiyonluk yarışında karşı karşıya geldiğinde, çoğu kişi Londra kulübünün şansını düşük görmüştü. Ancak Declan Rice'ın "Henüz hiçbir şey bitmedi!" haykırışı ve sonunda Mikel Arteta'nın takımının İngiltere Premier Ligi altın madalyalarını kazanması, futbolcunun ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu kanıtladı. Goal.com'un analizine göre, tam da bu özelliklerin onu milli takımda da yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Thomas Tuchel'in güveni ve yeni hiyerarşi

İngiltere milli takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, yakın zamanda verdiği bir röportajda Declan Rice'ı turnuva boyunca takımın kaptan yardımcısı olarak gördüğünü açıkladı. Jude Bellingham da kaptanlık pazubandını takmış olsa da, Tuchel özellikle Rice'ın tecrübesine ve orta sahadaki yönetimine yüksek değer veriyor. Teknik direktöre göre, Harry Kane sahada olmadığı durumlarda takımı peşinden sürükleyebilecek isim tam olarak Declan.

Harry Kane, 2018'den beri İngiltere kaptanı olarak görev yapıyor. Golleri ve örnek davranışlarıyla takımın simgesi haline gelse de, Rice gibi vokal bir lider değil. Declan ise sahada daha fazla iletişim kuruyor, arkadaşlarını düzenliyor ve gerektiğinde duygularıyla takımı ateşleyebiliyor. Bu özellikler modern futbol hiyerarşisinde çok önemli kabul ediliyor.

Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası – yeni bir dönemin başlangıcı

27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası, kariyerindeki en önemli dönüm noktası olabilir. Kulüp düzeyinde zaten hemen hemen her şeyi başardı, şimdiki hedef ise İngiltere ile uluslararası arenada zafer kazanmak. Rice'ın duran toplardaki isabetli pasları ve savunmadaki güvenilir oyununun, turnuva boyunca İngilizler için ana silah olması bekleniyor.

Sonuç olarak, Declan Rice'ın sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da kaptanlığa hazır olduğunu söyleyebiliriz. Arsenal'deki başarıları ve İngiltere milli takımındaki yeri, Harry Kane kaptanlığı devrettiği gün takımda layık bir halefin çoktan oluşmuş olacağını gösteriyor. Bu da "üç aslan" taraftarları için geleceğe dair umut verici bir faktördür.