Real Madrid yarıştan çekildi: Matheus Fernandes Manchester United'a yakın

·1·Spor
Real Madrid yarıştan çekildi: Matheus Fernandes Manchester United'a yakın

İspanyol kulübü Real Madrid, West Ham United orta sahası Matheus Fernandes için verdiği mücadeleyi durdurma kararı aldı. Madrid ekibi, bu transfer yarışında Manchester United'ın açık ara favori olduğunu kabul ediyor ve İngiliz kulübünün görüşmelerde oldukça mesafe kat ettiğini belirtiyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

The Sun gazetesinin paylaştığı bilgilere göre, Avrupa şampiyonları 21 yaşındaki Portekizli yetenek için resmi bir teklif yapmama kararı aldı. Real Madrid yönetimi, Manchester United'ın oyuncuyla anlaşmanın son aşamasına geldiğine inanıyor. Daha önce futbolcuyla ilgilenen Arsenal'in de iddiasından vazgeçmesinin ardından, "kırmızı şeytanlar" için yol tamamen açıldı.

Transfer bedeli ve görüşme detayları

West Ham United, yıldız oyuncusuna 80 milyon sterlin değer biçiyor. Londra kulübünün Fernandes'i geçen yıl Southampton'dan 38 milyon sterlin karşılığında transfer ettiğini belirtmekte fayda var. Ancak "çekiçler"in İngiltere Premier Ligi'nden düşmesinin (küme düşme), Manchester United'ın bu fiyatı düşürmesine ve karşılıklı anlaşmaya varmasına olanak tanıması bekleniyor.

Manchester United'ın bu transfere olan ilgisinin arkasında kulübün sportif direktörü Jason Wilcox bulunuyor. Wilcox, Southampton'da çalıştığı dönemden beri oyuncunun gelişimini bizzat takip ettiği için Fernandes'in yeteneklerine yüksek değer veriyor. 2024 yılının Nisan ayında Old Trafford'a taşınmadan önce orta sahanın gelişiminde önemli bir rol oynamıştı.

Tarihi geçiş ve kulüpteki değişimler

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Matheus Fernandes 1989 yılında Paul Ince'in yaptığı ses getiren transferden sonra West Ham United'dan doğrudan Manchester United'a geçen ilk futbolcu olacak. Bu, iki kulüp arasındaki ilişkiler tarihinde yeni bir sayfa açabilir.

Şu anda West Ham United iç kriz yaşıyor. Kulüp eş başkanı David Sullivan'ın istifası ve kendisine yönelik suçlamalar takım çevresindeki durumu karmaşıklaştırdı. Ayrıca kulübün yeni hissedarı Daniel Kretinsky yönetimi devralmaya hazırlanırken, teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun geleceği de belirsizliğini koruyor. Bu istikrarsızlık, Manchester United'a transferi daha hızlı bitirmesi için ek bir fırsat yaratabilir.

Goal.com'un haberine göre, Manchester United Fernandes'i orta sahayı güçlendirmek için ana aday olarak görüyor. Real Madrid ise dikkatini diğer transfer hedeflerine çevirmeyi tercih etti.

Manchester UnitedReal MadridMatheus FernandesTransferlerİngiltere Premier Ligi
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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